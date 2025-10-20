จับหนุ่มวัย 26 บุกบ้านขืนใจ ‘ลูกสาวญาติ’ พบประวัติ ลวงเหยื่อในเกม มาย่ำยีแล้วหลายราย

กก.ดส. จับหนุ่มบุกบ้านชำเราลูกสาวญาติ เผ่นหนีไม่รอด ซ้ำตรวจสอบพบประวัติชอบลวงเหยื่อมาย่ำยี ก่อเหตุแล้วหลายครั้ง
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช. สง.ผบ.ตร. (สมช.) ปฏิบัติหน้าที่บช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล, พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ และ พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง รอง ผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส.บช.น. ร.ต.อ.กิตติกานต์ สินประกอบ รองสว.กก.ดส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.4 กก.ดส.บช.น.
ร่วมจับกุมตัว นายมอส อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดชุมแพ ที่ 259/2568 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2568 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี กระทำอนาจารต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ลักพาตัวหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังเด็กไปเพื่อการอนาจาร” จับกุมได้หน้าบ้านแห่งหนึ่ง จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2568 เวลาประมาณ 04.00 น. ที่ผ่านมา ขณะผู้เสียหาย ด.ญ. อายุต่ำกว่า 13 ปี กำลังนอนพักอยู่ภายในห้องนอน โดยสวมชุดนอนกางเกงขายาว ต่อมารู้สึกว่ากางเกงถูกถอดออก พบนายมอส ไม่ทราบว่าเข้ามาทางใด เข้ามากระทำอนาจารจนสำเร็จ ผู้เสียหายพยายามขัดขืนแต่สู้แรงไม่ได้ พร้อมทั้งถูกข่มขู่จะทำร้าย จึงกลัวและไม่กล้าขัดขืน
ต่อมา ผู้ปกครองกลับมาที่บ้านเห็นผู้เสียหายได้นั่งร้องไห้อยู่ จึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง จึงพากันมาร้องทุกข์ แก่พนักงานสอบสวนในเวลาต่อมา เพื่อทำการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อนายมอส เพื่อดำเนินคดีถึงที่สุด
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมทั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดชุมแพ เพื่อดำเนินการออกหมายจับ ผู้ต้องหาศาลจังหวัดชุมแพได้ทำการ อนุมัติหมายจับไว้ที่ 259/2568 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2568 ไว้แล้ว จนกระทั่งชุดสืบสวน กก.ดส. จับกุมได้ดังกล่าวระหว่างนั้นมีการต่อสู้ขัดขืน
จากการสอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุดังกล่าวจริงช่วงระหว่างนั้นได้ไปบ้านญาติและก่อเหตุดังกล่าวกับลูกสาวญาติของตนเอง ปกติทำงานเป็นพนักงานห้างแห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมคุยกับเหยื่อในเกมออนไลน์แล้วพามาล่วงละเมิดทางเพศหลายราย เบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวส สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป