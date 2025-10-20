เตือนภัยมุขใหม่ โจรวัยรุ่นสวมชุดสิงโต อ้างขอน้ำกิน ก่อนเชิด ‘กล่องเงิน’ ร้านข้าว หนีลอยนวล

โจรในคาบชุดเชิดสิงโต ฉกกล่อง Tip Box ร้านอาหารตามสั่งแล้วหายไปอย่างลอยนวล ย่านจรัญสนิทวงศ์
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Snook Rodphum ได้โพสต์ภาพคลิปวีดีโอและคำบรรยายว่า “เข้าถ้ำเสือ ก็นอนในกรงนะจ๊ะ สิงโตสร้างความ เดือดร้อน โปรดระวัง ขโมยกล่อง TIP BOX ทางร้านไปหน้าตาเฉยทำทีมาขอกินน้า ทางร้านก็ให้กิน สุดท้ายมา ขโมยของในร้านไปโปรดระวังบุคคลในภาพนะคะ ไม่รู้ทำงานเป็นทีมหรือเปล่า เข้าแจ้งความเรียบร้อย รอเข้ากรง ขโมยของยามวิกาลด้วย”
ซึ่งจากคลิปวีดีโอ จะพบชายคนนึงสวมชุดของนักแสดงเชิดสิงโต เสื้อสีเขียวกางเกงสีเขียวสวมหัวสิงโตสีเหลืองขนตากับหนวดสีแดง ซึ่งมีพฤติกรรมเข้ามาเรี่ยไรเงินลูกค้าที่กำลังนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน กระเพราจานร้อน แล้วทำทีเข้ามาขอน้ำกิน แล้วฉวยโอกาสทีเผลอขโมยกล่อง Tip Boxไปอย่างลอยนวล ย่านจรัญสนิทวงศ์ ใกล้แยก 35 โบว์
ล่าสุด เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ร้านอาหารตามสั่ง ชื่อร้านเจ้นุ๊ก เปิดขายตลอด 24 ชม. นายล็อกกี้ อายุ 21 ปี ผู้จัดการร้าน เล่าว่าวันที่เกิดเหตุ วันที่ 17 ต.ค.68 เวลาประมาณ 20.30 ตอนนั้นตนกับน้องทำงานในร้านปกติ และกำลังให้บริการลูกค้า ได้มีชายใส่ชุดสิงโตเดินเข้ามาเรี่ยไรขอเงินลูกค้าในร้าน ตนก็ไม่ได้เอะใจอะไร จนชายดังกล่าวเข้ามาขอกินน้ำ ด้วยความสงสารก็เลยให้เขาดื่มน้ำฟรีๆ จากนั้นเขาก็เดินจากไป
สักพักใหญ่ก็มีลูกค้าโต๊ะหนึ่งเดินมาบอกว่า ชายที่ใส่ชุดสิงโตขโมยกล่อง Tip Box ไป ตนก็เลยเดินไปดูจนพบว่ากล่องดังกล่าวได้หายไปจริงๆ จากนั้นจึงโทรรายงานเจ้าของ ก่อนไปเปิดกล้องดูก็พบว่าชายที่ใส่ชุดสิงโตดังกล่าวได้ขโมยกล่อง Tip Box ไปจริง
ตนยอมรับว่าเสียใจที่มาเจอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ อยากฝากบอกกับเขาว่าอย่าไปทำอะไรแบบนี้อีก มันหมดอนาคตหากถูกตำรวจจับได้ ใจจริงก็ไม่อยากให้เขาไปทำกับร้านอื่นอีก สู้หางานทำดีกว่า จะได้มีอนาคตที่ดี
ทั้งนี้ เจ้าของร้าน ได้เข้าแจ้งความในวันต่อมาที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ในคดีลักทรัพย์ในยามวิกาล ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าที่ พ.ต.ต. พลวัต นาคถมยา สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน ได้รับคําร้องทุกข์ไว้แล้ว จะได้ ดําเนินการสืบสวนสอบสวน และส่งมอบให้ชุดปฏิบัติการสายสืบ ตามตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดําเนินตามกฎหมาย โดยทรัพย์สินที่สูญหาย มีกล่องใส่เงิน ชนิดแบบใสซึ้งมีเงินสดประมาณ จำนวน 2,000 บาท
ผู้แจ้งพบว่ากล่องใส่เงินฯ (ตามทรัพย์ข้างต้น) ของทางร้านฯ ได้หายไป จึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรฯ พบว่า มีชายวัยรุ่นฯ แต่งตัวชุดเชิดสิงโตฯ สะพายหัวสิงโตมาด้วย ได้เข้ามาลักทรัพย์ เอากล่องใส่เงินแล้วหลบหนีไป ทําให้ได้รับความเสียหาย จึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์และนําคลิปจากกล้องวงจรฯ เป็นหลักฐาน ในการดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป