สลด รปภ.วัย 62 ช่วยระงับเหตุคนขับรถบรรทุกทะเลาะวิวาท กลับโดนมีดฟันเสียชีวิต จับคนฆ่าได้แล้ว

รปภ.ห้ามเหตุทะเลาะวิวาท โดนมีดฟันหัวดับสลด ตร.รวบทันควันคนขับรถบรรทุก
เมื่อเวลา 00.10 น. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ต.ต.กัมปนาท สมมา สารวัตร (สอบสวน) สน.ลาดกระบัง รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาท มีผู้เสียชีวิต ภายในคลังสินค้าแห่งหนี่งซอยไอซีดี 7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.ลาดกระบัง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณป้อม รปภ. ตรงข้ามประตู 6 ของคลังสินค้าดังกล่าว พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายสุพัฒน์ อายุ 62 ปี เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย สภาพร่างกายถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะ หัวไหล่ขวา นอนหงายจมกองเลือดอยู่ ใกล้กันพบอาวุธมีดสปาต้า 1 เล่ม และมีดยาวอีก 1 เล่มตกอยู่ จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนพยานทราบว่า ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น.ที่ผ่านมา ขณะนายสุพัฒน์เข้าเวร รปภ.อยู่ ได้มีคนขับรถบรรทุกก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน รปภ.จึงเข้าไปห้ามคนขับรถบรรทุกไม่ให้ทะเลาะกัน กระทั่งถูกคนขับรถบรรทุกใช้มีดสปาต้ายาวเข้ามาทำร้าย รปภ.จนเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดกระบัง ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกที่ก่อเหตุไว้ได้แล้ว อยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป