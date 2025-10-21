สลด พบ 3 ศพ ดับยกครัว คาบ้านพักย่านบางกอกน้อย ตร.เร่งคลี่สาเหตุมรณะ
วันที่ 21 ตุลาคม สน.บางกอกน้อย แจ้งเหตุ เมื่อเวลา 09.08 น. วิทยุผ่านฟ้า แจ้งว่าที่บ้านแห่งหนึ่ง ถ.สุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบเห็นเหตุ พ่อแม่ลูกพยายามฆ่าตัวตาย ต้องการรถพยาบาล
โดยผู้แจ้งคือแม่บ้านหลังดังกล่าว ระบุว่า ขณะเข้าไปทำความสะอาดบ้าน พบ คนนอนอยู่ภายในบ้าน 3 คน มีเลือดออกไม่ทราบสาเหตุ จึงได้โทรไปแจ้งแม่ของเจ้าของบ้าน แต่แม่ของเจ้าของบ้านไม่กล้าเข้าไปภายในบ้าน จึงได้เดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ สน.บางกอกน้อย
ตร.รุดตรวจสอบภายในบ้านเบื้องต้น พบศพในห้องนอน ชั้น 3 ของบ้าน จำนวน 3 ศพ 1.เพศชาย อายุ 39 ปี เป็นสามี 2.เพศหญิง ชื่อ อายุ 42 ปี ภรรยา และ 3 ดญ.วัย 9 ปี เบื้องต้น เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
