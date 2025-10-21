สตม. ยัน ไม่ได้โดนอุ้มจากไทย นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าชิงอวัยวะในเมียนมา

สตม. ยัน! นางแบบสาวเบลารุส เข้าไทยช่วง ก.ย.และบินออกจากไทยไปเมียนมาร์ ภาพเผยไร้การบังคับ
ตามที่สำนักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอข่าวว่า หญิงสาวสัญชาติเบลารุส ชื่อ VERA KRAVTSOVA อายุ 26 ปี เข้าถูกจ้างมาเป็นนางแบบ และเดินทางเข้าไทยช่วงเดือน ก.ย.2568 และถูกอุ้มไปเมียนมา ก่อนถูกบังคับให้รีดไถเงินในเว็บไซต์หาคู่ ถูกทรมาน และแบ่งตัดขายอวัยวะ ก่อนที่ศพของเธอจะถูกนำไปเผาทำลายหลักฐาน
ต่อมา กลุ่มมิจฉาชีพได้ติดต่อครอบครัวของเธอ เรียกค่าไถ่จำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 18 ล้านบาท) เพื่อแลกกับการส่งคืนเถ้ากระดูกของเธอ กระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว และอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือครอบครัวผ่านช่องทางการทูต
ขณะที่ แม่ของคราฟต์โซวา ได้เจรจากับกลุ่มคนร้าย ซึ่งในที่สุดตกลงจะส่งคืนเถ้ากระดูกโดยไม่ต้องชำระเงิน เธอมีแผนจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อรับเถ้ากระดูกลูกสาวด้วยตนเอง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ล่าสุด พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ฯ ช่วยราชการ สตม. ในฐานะ โฆษก สตม. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว ผ่านระบบฐานข้อมูล Biometric ผลการตรวจสอบพบว่ามีชื่อ Ms.VERA KRAUTSOVA สัญชาติ เบลารุส (BLR) ได้เดินทาง เข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ก.ย.68 เวลา 00.41 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และต่อมาได้เดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG301 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.68 เวลา 07.20 น. ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลายทาง สนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ซึ่งระบบ Biometric ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
โดย Ms VERA ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางด้วยระบบ Automatic Channel หรือเครื่อง ABC ซึ่งเป็นการผ่านระบบด้วยตนเอง ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ ตม. และจากภาพวงจรปิด พบว่า ไม่อยู่ในสภาวะถูกบังคับในการเดินทางแต่อย่างใด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนางแบบดังกล่าวบินไปเมียนมาร์แล้ว จะเป็นอย่างไร ตนไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่นอกการควบคุมของประเทศไทย นอกจากนี้ สตม. ยังได้นำภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สตม. ที่บันทึก Ms.VERA เดินทางเข้าและออก ส่งให้สถานกงสุลเบลารุส ประจำประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งด้วย
โดย พล.ต.ต.เชิงรณ ฯ ยืนยันว่า การเสนอข่าวว่า นางแบบดังกล่าวเข้าประเทศไทย แล้วถูกอุ้มไปยังเมียนมาร์ จึงไม่ใช่เรื่องจริง
โดยยืนยันว่า กรณีการหลอกเหยื่อผ่านไทย ไปยังพื้นที่สแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านลักษณะดังกล่าว ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. / ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์
ผบช.สตม.ได้วางแนวทางในการคัดกรองคนต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ สัมภาษณ์คัดกรองที่สนามบิน ลงข้อมูลที่พักในระบบ TDAC การตั้งด่านสกัดของทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในพื้นที่ จ.ตาก รวมถึงการปฎิเสธการเข้าเมืองของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มขบวนการทึ่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้ Free Visa ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนปัจจุบัน มีการปฎิเสธการเข้าเมืองไปแล้ว 34,000 ราย
ขอให้มั่นใจว่า ประเทศไทยมีความปลอดภัย ไม่มีการอุ้มคนต่างชาติเพื่อลักลอบพาไปค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด