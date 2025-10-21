ศาลสั่งคุก 2 ปี ผู้ต้องหา รุกป่า เขาค้อ 105 ไร่ สั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างใน 3 เดือน ชดใช้กรมป่าไม้ 3 ล้าน

DSI เผยแพร่คำพิพากษาคดีรุกป่าเขาปางก่อและป่าวังชมพู เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 105 ไร่ ศาลจำคุก 4 ผู้ต้องหา คนละ 2 ปี สั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างภายใน 3 เดือน และให้ชดใช้ กรมป่าไม้กว่า 3,000,000 บาท
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 6 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษกรณีมีบุคคลเข้าไปบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินเขตป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 105 ไร่ 56 ตารางวา ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา จำนวน 4 ราย ในข้อหาร่วมกันยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย ก่อสร้าง แผ้วถางหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติและได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประมวลกฎหมายอาญา และพนักงานอัยการได้มีความเห็นพ้องด้วยแล้วนั้น
ต่อมาศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ 142/2567 คดีหมายเลขแดงที่ อ 1634/2568 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 4 ปี จำเลยทั้ง 4 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก คนละ 2 ปี
ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยทั้ง 4 ร่วมกันบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่มากถึง 105 ไร่ ย่อมเป็นการทำลาย หรือทำให้เสียหายและต้นเหตุให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าสงวนแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างมาก พฤติการณ์แห่งคดีนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษให้แก่จำเลยทั้ง 4 ให้จำเลยทั้งหมด ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายค่าเสียหายของป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุ จำนวน 2,915,279.33 บาท แก่กรมป่าไม้ และสั่งให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยทั้งหมดออกจากเขตป่าสวงนแห่งชาติที่เกิดเหตุพร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 3 เดือน