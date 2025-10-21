อดีตนักกีฬายิงปืน เครียดพ่อเสียชีวิต ลั่นไกดับภรรยา-ลูก ก่อนปลิดชีพตาม – เผยไม่กี่วันเพิ่งเข้าแจ้งความ

อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ เครียดยิงภรรยาและลูก ก่อนยิงตัวเอง ดับ 3 ศพ ในบ้านพักย่านบางกอกน้อย
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 21 ตุลาคม ร.ต.ท.พัฒนเศรษฐ เลิศศราวุธ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางกอกน้อย รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต 3 ศพ ภายในบ้านพัก เขตบางกอกน้อย จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค ผกก.สน.บางกอกน้อย พ.ต.ท.ปริญญา เทียนทอง รอง ผกก.ป. สน.บางกอกน้อย พ.ต.ท. นุสรณ์ อ้นน้อย รอง ผกก.สส. สน.บางกอกน้อย และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช รพ .ศิริราช และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพักอาศัย สูง 4 ชั้น ที่รั้วหน้าบ้านมีป้ายชื่อ พ.ต.อ.รายหนึ่ง ติดอยู่ เมื่อขึ้นไปบนชั้น 3 ของบ้าน ภายในห้องโถงพบมีผู้เสียชีวิต สภาพนอนบนพื้นห้อง 3 คน คือ เด็กหญิงกัญญกร อายุ 9 ปี สภาพศพนอนหงาย สวมชุดนอนลายการ์ตูน สีขาว-ชมพู มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่แก้มซ้าย 1 นัด
ใกล้กันพบศพ นางสิริรักษณ์ อายุ 42 ปี มารดาของเด็ก นอนเสียชีวิตนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลถูกอาวุธปืน ขนาด 9 มม.ที่ศีรษะ 1 นัด ถัดมาพบศพ นายกนณธร อายุ 39 ปี สามี ซึ่งเป็นลูกชายของ พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ อดีตตำรวจเกษียณราชการแล้ว นอนเสียชีวิต มีบาดแผล ถูกอาวุธปืนยิงที่ศีรษะ 1 นัด ข้างศพพบอาวุธปืน ออโต ซีแซด ขนาด 9 ม.ม. 1 กระบอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แม่บ้าน เปิดเผยว่า ตนเป็นคนงานที่บ้านนี้ แต่จะเดินทางเข้ามาทำงานโดยรับเป็นครั้งคราว ในช่วงเช้าและกลับในตอนเย็น ซึ่งบ้านหลังนี้มีผู้พักอาศัยเพียงคนเดียว คือ นายกนณธร ส่วนเจ้าของบ้านคือ พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ (บิดา) ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ทราบว่า นายกนณธร มีอาการเครียด และไม่ได้นอนมาหลายวัน สาเหตุอาจเนื่องจากบิดาเพิ่งจะเสียชีวิตไป ส่วนช่วงเวลาเกิดเหตุตัวเองไม่ทราบเนื่องจากเดินทางกลับเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ขณะนั้นก็ยังไม่พบเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
ด้าน เพื่อนบ้านใกล้เคียง เปิดเผยว่า เดิมทีตนรู้จักพ่อเจ้าของบ้านและภรรยา ซึ่งเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี ส่วนลูกจะเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อบสุงสิงกับใคร โมโหง่าย และตนไม่เคยพูดคุยด้วย และมักได้ยินชาวบ้านพูดว่าลูกชายเจ้าของบ้านไม่ชอบให้ใครมาส่งเสียงดังใกล้ๆบ้าน บางครั้งรถ จยย.วิ่งผ่านมีเสียงดังก็จะออกมาตะโกนต่อว่า และยังเคยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นภายในบ้านหลายครั้ง แต่หลังจากที่อดีตตำรวจเสียชีวิตไปก็ไม่เคยได้ยินเสียงปืนอีกเลย
โดยมีรายงานก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา นายกนณธร เดินทางไปแจ้งความที่สน.บางกอกน้อย ว่าอาวุธปืนหาย 3 กระบอก เมื่อแจ้งความเสร็จแล้วแต่ไม่ลงชื่อ เดินกลับออกไปจากสน.ทันที โดยไม่ทราบสาเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทาง ญาติของผู้เสียชีวิต ได้ขอความร่วมมือไม่ให้บันทึกภาพเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู นำศพผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ส่งชันสูตรที่ รพ.ศิริราช และเตรียมประสานทางญาติใกล้ชิดมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป