อนุทิน นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร.ครั้งแรกพรุ่งนี้ ถกแต่งตั้ง 6 นายพลสีกากีนอกวาระ แทนตำแหน่งเออร์ลี่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ( ก.ตร. ) ครั้งที่ 9/2568 ในวันพรุ่งนี้ (22 ต.ค.) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยระเบียบวาระการประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2568 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบเรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน ส่วนเรื่องที่ 2 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.สืบสวนสอบสวน ที่ ก.ตร. มอบหมายให้ทำการแทน เรื่องที่ 3 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร. แต่วาระสำคัญคือเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี
เป็นกรณีที่ ตร. มีคำสั่งที่ 437/2568 ลง 25 ก.ย.68 อนุญาตให้ข้าราชการ ตำรวจลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 27 (รอบ ต.ค. ปีงบประมาณ พ.ศ.2569) โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ขึ้นไป 3 ราย คือ 1.พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง จตช. ขอลาออกขณะดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.7 2.พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รอง จตร. ขอลาออกขณะดำรงตำแหน่ง ผบก.ปทส. 3.พล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผบก.ศพฐ.3 ตร. ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและผลักดัน การดำเนินงานต่าง ๆ ของ ตร. ตามนโยบายของรัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ทดแทนเพื่อให้การบริหารงานของ ตร. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพซึ่งไม่สามารถรอ การแต่งตั้งในวาระประจำปี 2569 ได้ ตร. จึงเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ตร. สามารถดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง ผบก. นอกวาระประจำปี 2568
ทั้งนี้ สง.ก.ตร. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ว่างลงดังกล่าวเป็น ตำแหน่งระดับสูงที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลของ ตร. หากไม่มีการแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลใน ภาพรวมของ ตร. รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อราชการได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความ เห็นชอบให้ ตร. สามารถดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง ผบก. นอกวาระประจำปี 2568 ตามที่ ตร. เสนอต่อไป
ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ตามอาวุโสอันดับ 1 ที่จะได้ขึ้น ผู้ช่วยผบ.ตร. นั้น คาดว่าจะมีการพิจารณา พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบช.กมค. ขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ส่วนตำแหน่งผบช. ที่ว่างลงนั้น อาจจะมีการเสนอรองผบช. 1 ตำแหน่ง โดยคาดว่า อาจจะมีการพิจารณาตำแหน่ง รองผบช. อาวุโสสูงสุดขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว และพิจารณาโยกย้ายตำแหน่ง ผบก. เพิ่มเติม โดยเฉพาะผบก. จังหวัดหนึ่ง ในพื้นที่บช.ภ.3 ด้วยในการแต่งตั้งนอกวาระครั้งนี้