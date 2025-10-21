บิ๊กต่าย สั่งตรวจเข้มต่างด้าวทั่วประเทศ เน้นสุราษฎร์ฯ-เกาะพะงัน ลั่นใครผิดดำเนินคดีหมด
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า ตนได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะดูแลงานความมั่นคง ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว
โดยในส่วนตัวที่ตนดำเนินการอยู่ ได้ให้ ศปชก. หรือหน่วยปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ เป็นเซ็นเตอร์ในการปฏิบัติ เพราะตนไม่ได้ให้ดำเนินการแค่เกาะพะงัน ในอดีตเรามีที่อำเภอปาย และยังมีหลายพื้นที่ ที่เราต้องมีการตรวจสอบ โดยได้มีการเน้นย้ำที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจพื้นที่ และอาจจะต้องบูรณาการโดยอาศัยกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วม
ซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมข้อมูลอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทย ประมาณ 32,000 กว่าคน โดยแบ่งเป็นระยะสั้นในการท่องเที่ยวทั่วไป ประมาณ 27,000 คน ส่วนอีก 5,000 คน เป็นที่มาศึกษาและมาประกอบอาชีพ ตนได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้งหมด หากรายใดทำผิดกฎหมายให้ใช้กฎหมายนำ และเข้มข้นในเรื่องการตรวจสอบและการดำเนินคดี ซึ่งทุกพื้นที่ก็มีการดำเนินคดีเยอะมาก ทั้งในเรื่องของการจราจรทางบก การประกอบอาชีพ การพักอาศัย หรืออยู่เกินกฎหมายกำหนด (โอเวอร์สเตย์) ก็มีผลงานปฏิบัติส่งกลับมาอย่างชัดเจน และได้เน้นย้ำในเรื่องของการกำหนดมาตรการการปฏิบัติ วันนี้ทุกหน่วยได้รับทราบหมดแล้ว