บุกช่วยยายวัย80 ถูกแก๊งคอลหลอกสูญ3ล้าน เจ้าตัวไม่เชื่อตร.จริง ต้องปีนรั้วเข้าช่วยไม่ให้ถูกหลอกซ้ำ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 ให้ชุดสืบสวน บก.น.6 ประสาน พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วิศรุต พิฐิภัทรพงศ์ สวป.สน.วังทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ้านแห่งหนึ่ง ภายใน ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ภายหลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.น.6 ได้ประสานทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ติดตามช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหาย คุณยาย อายุ 80 ปี ถูกฉ้อโกง โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มเดียวกับหญิงอดีตข้าราชการเกษียณ อายุ 70 ปี มีเงินเก็บสะสมกว่า 14 ล้านบาท ถูกมิจฉาชีพโทรหลอกลวงเพื่อขอตรวจสอบเงินในบัญชี โดยอ้างว่าพัวพันการฟอกเงิน หญิงรายนี้หลงกลโอนเงินไปจำนวน 410,033 บาท
หลังจากนั้นบัญชีก็ถูกอายัด จากนั้นถูกหลอกถอนเงิน 14 ล้านบาท ทยอยซื้อทองคำแท่งในช่วงบาทละประมาณ 60,000 บาท รวม 250 บาท เท่ากับ 15,410,033 บาท แต่ทองคำแท่งยังอยู่ครบ ซึ่งคนร้ายเอาไปไม่ได้ ผู้เสียหายรายนี้เอาทองคำแท่งไปขายคืน ช่วงราคาบาทละ 67,000 บาท ได้ 16,750,000 บาท เท่ากับผู้เสียหายได้กำไร 1,339,967 บาท ถ้าหักกับที่ผู้เสียหายโอนเงิน 410,033 บาท ยังมีกำไรกว่า 929,934 บาท ตั้งแต่ช่วงปลาย ก.ย.ที่ผ่านมา จับกุมตัวนายถังหมิงหยิน (MR.TANG MING YIN) อายุ 45 ปี สัญชาติฮ่องกง ข้อหา“ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น , เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยการอนุญาตสิ้นสุด”
จากกรณีดังกล่าวชุดสืบสวนได้ตามไล่กล้องช่วยเหลือคุณยายวัย 80 ที่ถูกผู้ต้องหาเอาทรัพย์สินไปเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายไม่ให้ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกซ้ำโดยการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน บก.น.6 พยายามเรียกผู้เสียหายและรออยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่ยอมออกมา จึงได้ตัดสินใจปีนข้ามรั้วกั้น เข้าไปในบ้าน เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย เนื่องจากถูกหลอกให้โอนเงิน 2 ครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ต.ค.68 ที่ผ่านมา บริเวณรพ.รามคำแหง 1,980,000 บาท และวันที่16 ต.ค.68 รพ.สมิติเวช ทอง 10 บาท เงินสด1,010,000 บาท มูลค่าความเสียหายประมาณกว่า 3 ล้านบาท จึงไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปบริเวณบ้านของตนเอง เป็นตำรวจจริง
จากการสอบถามผู้เสียหายให้การยอมรับว่าได้ยินเสียงเรียกอยู่นอกบ้าน แต่ไม่กล้าออกมา กลัวว่าเป็นตำรวจปลอม ในระหว่างนั้นก็ได้คุยโทรศัพท์ติดต่ออยู่กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายในบ้าน เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามา จึงยอมแสดงตัวออกมาจากบ้าน และได้เชื่อว่าเป็นตำรวจจริง ผู้เสียหายปลอดภัย ไม่ได้ถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีก โดยได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง เรียบร้อย พาเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จึงขอประชาสัมพันธ์พฤติการณ์ของคนร้ายมาเพื่อแจ้งเตือนประชาชน อย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอตรวจสอบทรัพย์สิน โดยการหลอกลวงให้โอนเงินและส่งมอบทรัพย์สิน