สุดสลด หนุ่มไดรเวอร์มือใหม่วัย 18 ปี เพิ่งซื้อจยย.ใหม่เมื่อวาน พาลูกค้าชนเสาไฟฟ้าดับคู่

หนุ่มไดรเวอร์มือใหม่วัย 18 ปี เพิ่งออกจยย.เมื่อวาน พาลูกค้าซิ่งชนเสาไฟฟ้าดับสลดคู่
เมื่อเวลา 18.10 น.วันที่ 21 ตุลาคม ร.ต.ท.อานนท์ กาศไทยสง รอง สว. (สอบสวน) สน.บางนา ไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถรถจักรยายนต์เสียหลักพลิกคว่ำ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บริเวณปากซอยบางนา-ตราด 16 ถนนคู่ขนานบางนา-ตราด แขวงและเขตบางนา กรุงเทพฯ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 ช่องทาง เลนซ้ายสุดพบศพ นายสุวรรณภูมิ (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตสภาพกะโหลกศีรษะแตก หมวกกันน็อกแตกกระจาย ใกล้กันพบศพ น.ส.สุรินดา (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ชาว จ.ตรัง นอนคว่ำหน้า สภาพกะโหลกศีรษะแตกเช่นกัน ห่างไปประมาณ 20 เมตร พบรถจักรยายนต์ยามาฮ่า เอ็นแม็กซ์ สีขาว ทะเบียนป้ายแดง ล้มตะแคงได้รับความเสียหาย บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าปากซอยบางนา-ตราด 16 พบรอยเลือดติดอยู่
สอบสวนทราบว่า นายสุวรรณภูมิ มีอาชีพขี่รถรับจ้างในแอพพ์ เพิ่งออกรถจักรยายนต์มาใหม่เมื่อวานนี้ (20 ต.ค.) ไปรับ น.ส.สุรินดา มาจากรอยต่อ จ.สมุทรปราการ ให้ไปส่งที่ซอยสุขุมวิท 48 เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนทั้งคู่หัวฟาดเสาไฟฟ้าเสียชีวิต
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า นายสุวรรณภูมิขี่รถจักรยายนต์มามาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าดูเส้นทางจากโทรศัพท์ แล้วจะเลี้ยวเข้าซอยกระทันหันทำให้รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าดังกล่าว