‘ชายสิงคโปร์’ นำชมวิหารเซียน พัทยา คุยปร๋อ ตร.ท่องเที่ยว หิ้วคุยโรงพัก หลังไม่พบใบอนุญาตไกด์

สืบท่องเที่ยว กก.2 บก.ทท.1 จับไกด์เถื่อนชาวต่างชาติพาเที่ยวพัทยา
ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในการปราบปรามทัวร์เถื่อน-ไกด์เถื่อน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เชื้อพลากิจ ผกก.2 บก.ทท.1 สั่งการให้ พ.ต.ต.สมชนก ชัยประเสริฐสกุล สว.กก.2 บก.ทท.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ในแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 พบ ชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง เดินทางมาพร้อมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บริเวณเขาชีจรรย์ โดยชายดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกให้กลุ่มนักท่องเที่ยว และบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่มีมัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาตร่วมปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ จึงได้ติดตามและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมไปจนถึงวิหารเซียน ก่อนแสดงตัวเพื่อทำการตรวจสอบ เมื่อสอบถามหามัคคุเทศก์ประจำกลุ่มกลับไม่พบ มีเพียงพนักงานขับรถตู้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการตรวจสอบเอกสารประจำตัวของชายต่างชาติ และพบว่าเป็นชาวสิงคโปร์
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
หากประชาชนท่านใด พบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับทัวร์เถื่อน-ไกด์เถื่อน สามารถแจ้งได้ทางแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police หรือสายด่วนตำรวจท่องที่ยว โทร. 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง