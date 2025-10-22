สกัดจับเขมร 9 คน ลอบเข้าไทย อ้างอยู่กัมพูชาต่อ อดตายแน่ หวังมาทำงานประทังชีวิต

กกล.บูรพา จับชาวเขมร 9 คน หลบหนีเข้าเมือง รับอยู่กัมพูชา อดตายแน่ หวังกลับมาทำงานในไทยพอได้ประทังชีวิต
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม กกล.บูรพา, ฉก.อรัญประเทศ, ชค.ทพ.12 โดย ร้อย.ทพ.1206 จัดกำลังพลร่วมกับ พัน.ฉก.ร.2 พัน 1 ได้ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ เส้นทางธรรมชาติ บ.สลองคอง ม.3 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตรวจพบและจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติกัมพูชา (ขาเข้า) จำนวน 9 คน (ชาย5 คน, หญิง2, ผู้ติดตาม 2)
จากการซักถามชาวกัมพูชา ทราบว่า เดิมพวกตนเคยทำงานอยู่ที่ประเทศไทย เนื่องจากมาตรการของประเทศกัมพูชา และทางการไทยมีมาตรการกวดขัน ควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวด จึงได้เดินทางกลับไปที่กัมพูชา แต่เมื่อไปถึงแล้วไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงต้องการกลับมาทำงานที่ประเทศไทย และติดต่อหาผู้นำพาให้นำพาพวกตนไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย
โดยเสียค่าเดินทางเป็นเงินจำนวน 5,500 – 8,500 บาท/คน ผู้นำพาชาว กัมพูชา ได้พาพวกตนเดินเท้าลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติ หลบเลี่ยงการตรวจพบของเจ้าหน้าที่ ข้ามมายังประเทศไทย และให้พักคอย บอกว่าจะมีผู้นำพาชาวไทย มารับและพาเดินทางต่อไปในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย ในระหว่างที่พักคอย ถูก เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ลาดตระเวนมาตรวจพบ และถูกจับกุม จึงได้นำตัว ชาวกัมพูชา ส่งให้กับ สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป