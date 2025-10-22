สุดสลด รปภ.การท่าเรือฯ ถูกประตูหลุดจากรางเลื่อน ล้มทับเสียชีวิต
เมื่อเวลา 05.50 น. วันที่ 22 ตุลาคม ร.ต.ท.พีรณัช วิทูรัตน์ รองสว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ รับแจ้งอุบัติเหตุประตูเหล็กทับเจ้าหน้าที่รปภ.การท่าเรือเสียชีวิต ภายในการท่าเรือแห่งประเทศไทย ถนนท่าเรือ แขวงและเขตคลองเตย จึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุด้านหน้าทางเข้าโกดังเก็บสินค้าอันตราย พบศพนายสมชาย อายุ 60 ปี รปภ.ของการท่าเรือฯ มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะใกล้กันพบประตูเหล็กบานใหญ่ มีน้ำหนักมากที่หลุดจากรางเลื่อนหล่นทับ
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิต ได้มาเลื่อนเปิดประตูเหล็กขนาดใหญ่ทางเข้าประตูคลังสินค้าเก็บสินค้าอันตราย แต่ประตูได้หลุดออกจากรางเลื่อนและล้มทับที่ศีรษะและร่างกายทำให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ให้อาสาสมัครมูลนิธินำศพส่งชันสูตรรพ.จุฬาฯ ต่อไป
