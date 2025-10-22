สืบ เพชรเกษม รวบบัญชีม้า หลอกผู้เสียหายจ่ายซื้อสินค้าสูญเกือบแสน

สืบ เพชรเกษม รวบบัญชีม้า หลอกผู้เสียหายเป็นบริษัทจัดหางาน ให้ใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายซื้อสินค้าสูญ 9 หมื่น
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้วผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.ฯ จ.ส.ต.เอกยุทธ ปล้องคง ผบ.หมู่(ป)สน.เพชรเกษม พร้อมฝ่ายสืบสวนสน.เพชรเกษม ร่วมกันจับกุมตัว นาย กัมปนาท หรือ บอย เม่นพรม อายุ 42 ปี ชาว จ.สุโขทัย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 967/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,ทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” โดยจับกุมได้ที่ บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ 5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
คดีนี้สืบเนื่องจาก นายวรวิทย์ คมทอง อายุ 24 ปี ผู้เสียหาย ได้ไปสมัครงานตามหน่วยงานต่างๆ จากนั้นได้มี ผู้ใช้ไลน์ชื่อ บริการลูกค้า ติดต่อมาหา อ้างว่าเป็นหน่วยงานจัดหางาน และอยากให้ทดลองทำงาน ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการหาข้อมูลร้านค้า โดยผู้ใช้ไลน์ดังกล่าวได้ให้ นายวรวิทย์ ลงเบียนข้อมูลตามบัตรประชาชน บัญชีธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินที่ได้จากการทำงาน ต่อมาผู้ใช้ไลน์ดังกล่าวได้ให้นายวรวิทย์เข้าไปที่เว็ปไซด์ https://godd๘.com/ch/long/index.html ที่ส่งมาให้ทางแอปพลิเคชั่นไลน์
โดยการซื้อสินค้า นายวรวิทย์ จะต้องเป็นผู้สำรองเงินในการซื้อสินค้าก่อน โดยได้โอนเงินไปทั้งหมด 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน ประมาณ 90,000 บาท จากนั้นเมื่อนายวรวิทย์ประสงค์ที่จะถอนเงินที่โอนไปลงทุนก่อน ปรากฏว่าไม่สามารถถอนเงินจำนวนดังกล่าวได้ โดยทางแอดมินอ้างว่านายวรวิทย์ทำรายการถอนเงินผิดขั้นตอน จากนั้นก็ถูกบล็อกและไม่สามารถติดต่อได้ จึงมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.เพชรเกษม เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนถึงที่สุด
จากการสอบสวนนายกัมปนาท ให้การอ้างว่า ตนมีอาชีพส่งพัสดุให้แก่บริษัทเอกชน ไม่ทราบเรื่องบัญชี แต่จำได้ว่า เคยสมัครแอปเพื่อกู้เงินออนไลน์ และได้ถ่ายบัตรประชาชนพร้อมทั้งสแกนหน้าให้กับแอปดังกล่าว ตนผิดพลาดเองที่ไม่ทันระวัง จึงต้องมารับกรรมเพราะบัญชีรับเงินเป็นชื่อตนอย่างปฏิเสธไม่ได้