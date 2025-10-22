จับ ชายวัย 25 ปี เปิดกลุ่มลับ 228 กลุ่ม เรียกเงินแลกดูคลิปลามกเด็ก 75,367 ไฟล์

DSI รวบเจ้าของบัญชีเทเลแกรม กลุ่มรส-นิยม คัดลอกเผยแพร่คลิปลามก อนาจารเด็กออนไลน์
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนคดีละเมิดทางเพศเด็ก กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กร LIFT International ตำรวจฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญด้านคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย องค์กร OUR RESCUE โดยนำสุนัข K9 ลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่
หลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากองค์กร LIFT International ว่าพบการเผยแพร่โฆษณาชักชวนผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับชมภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ผ่านแพลตฟอร์ม Telegram และ VK ส่วนคดีละเมิดทางเพศเด็ก กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนหาหลักฐานพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศเด็กและแสวงหาประโยชน์จากการเผยแพร่รูปภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มเทเลแกรม ในชื่อกลุ่ม “งานตัวอย่างกลุ่มรส-นิยม” และแพลตฟอร์ม VK ใช้ชื่อบัญชี “รส นิยม” เผยแพร่ภาพและคลิปลามกของเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
ซึ่งมีการโฆษณาเชิญชวน พร้อมประกาศในกลุ่มว่ามีการอัพเดตสื่อใหม่มากกว่า 5,000 ไฟล์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดรับสมาชิก โดยเรียกเก็บเงินค่าเข้าร่วมกลุ่มตั้งแต่ 200-400 บาท สมาชิกสามารถเข้าดูได้ทุกกลุ่ม และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้
อันเป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ที่มีการกระทำผ่านสื่อออนไลน์ อาจเข้าข่ายการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1 และมาตรา 287/2
จากการสืบสวนทราบตัวผู้ต้องหา คือ นายเฉลิมพล (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นเจ้าของบัญชีเทเลแกรม คัดลอกภาพและคลิปสื่อลามกจากแหล่งอื่น แล้วนำมาเผยแพร่ในกลุ่มเทเลแกรม และส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อการค้า และเป็นผู้ดูแลการเงินและผลประโยชน์ต่างๆ และเข้าตรวจค้นในพื้นที่
ผลการตรวจค้นพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่ง ภายในมีสื่อลามกอนาจาร มากกว่า 75,367 ไฟล์ โดยล้วนเป็นเด็กหญิง และอายุน้อยสุด 10 ปี รวมถึงบัญชี Telegram และ VK ที่ใช้เผยแพร่และส่งต่อสื่อลามกอนาจารดังกล่าว โดยพบว่ามีกลุ่มเครือข่ายย่อยในสังคมออนไลน์มากถึง 228 กลุ่ม
จึงได้ควบคุมตัวนายเฉลิมพล (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐาน ครอบครอง หรือส่งต่อสื่อลามกที่มีเด็ก เพื่อหาผลประโยชน์ทางเพศให้ตนเองหรือผู้อื่น ผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย แจกจ่าย ให้เช่าหรือเผยแพร่ สื่อลามกที่มีเด็ก เพื่อการค้า หรือเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องทางการค้ากับสื่อลามกที่มีเด็กในทุกลักษณะ เช่น ช่วยขาย ช่วยโฆษณา หรือเผยแพร่ โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูล ว่ามีคนทำหรือขายสื่อลามกเด็ก หรือบอกช่องทางให้ผู้อื่นหาซื้อได้ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือภาพที่เป็นสื่อลามก ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่รู้ว่าเป็นสื่อลามก