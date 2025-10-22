DSI ไม่มีรายชื่อ ‘นักการเมืองไทย’ เอี่ยวสแกม เผยคดีเฉินจื้อ-ปริ้นซ์อินเตอร์-เบนสมิธ รอรายงาน

DSI ไม่มีรายชื่อ ‘นักการเมืองไทย’ เอี่ยวสแกมเมอร์ เผยคดีเฉินจื้อ-ปริ้นซ์อินเตอร์-เบนสมิธ กำลังสอบ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เปิดเผยถึงเรื่องสแกมเมอร์ ว่า ตั้งแต่นายกฯเรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรรมทางเทคโนโลยี เบื้องต้นมอบกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบเรื่องปราบปราม เราประชุมเบื้องต้นว่า ทุกกรณีที่เป็นข่าว จะตรวจสอบโดยให้นโยบายอธิบดีดีเอสไอไป ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.คดีพิเศษ ตรวจสอบทางการข่าว ตั้งในรูป คกก.สืบสวนเบื้องต้น บูรณาการทุกส่วน ปปง. ธปท. เพื่อพิสูจน์ทราบ หากพบเป็นความผิดก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะรับเป็นคดีพิเศษ ต่อไปนี้ทุกเคสทุกกรณีที่สื่อเปิดทั้งหมด ถ้าเรารับทราบ มี คกก.ตรวจสอบข่าว ลักษณะ ทราบแล้วตั้ง คกก.สืบสวน ทุกประเด็นในคดีที่สำคัญ
เมื่อถามถึงการตรวจสอบประเด็นนักการเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแสกมเมอร์กัมพูชา พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า ถูกต้องตอนนี้ดำเนินการในส่วนของนักการเมืองอะไรต่างๆ ตนเชื่อว่าถ้ามีพยานหลักฐานต่างๆ นายกฯดำเนินการแน่นอน ตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่ปรากฏ ฝากสื่อหากมีพยานหลักฐานต่างๆ ขอให้มอบได้เลย ยินดีที่จะปฏิบัติ เพราะเป็นภัยคุกคามกับพี่น้องประชาชน ตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อนักการเมืองในมือดีเอสไอ
เมื่อถามถึงส่วนการขยายผล การฟอกเงิน ยึดทรัพย์ เฉินจื้อ สแกมเมอร์กัมพูาที่มีทรัพย์ในไทย ปปง.ดำเนินการอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเคสแรกที่ได้ให้นโยบายไปผ่านอธิบดีดีเอสไอ ใช้อำนาจการสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนประสานกับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน แต่เรื่องต่างๆ ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ดีเอสไอยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์ทราบที่ชัดเจน จะต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ยืนยันว่ารูปแบบการดำเนินการต่อไปนี้จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดจะเข้าคณะกรรมการสืบสวนทั้งหมด หากพบการกระทำผิดจะรับเป็นคดีพิเศษทั้งหมด
เมื่อถามถึงกรณี ส.ส.พรรคประชาชนเปิดประเด็นนักการเมืองไทย พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า เรื่องนี้จะดำเนินการขอข้อมูลจาก ส.ส.ที่ให้ข่าวส่วนนี้ ไม่ตัดประเด็นถ้าให้ข่าวมามีนักการเมืองใดเกี่ยวข้องก็ไปขอข้อมูลเป็นเอกสาร เพื่อมาตอบสื่อว่าท่านที่พูดมีข้อมูลมากน้อยเพียงใดที่จะทำการสืบสวนต่อมากน้อยเพียงใดหรือไม่
เมื่อถามว่าถาม ปปง.มีอำนาจสืบสวนตรวจเส้นทางการเงินได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ใครนำหลักฐานมาให้ดำเนินการได้เลยหรือไม่ นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า กรณีการดำเนินการของ ปปง.การใช้อำนาจ ปปง.ต้องมีประเด็นความผิดมูลฐานพอสมควร เราถึงไปตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผล ไปสู่การยึดอายัดต่างๆ กรณีเฉินจื้อ ปปง.เองก็สอบถามข้อมูล มาบูรณาการร่วมกันทุกมิติ สอบถามข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ทำงานเป็นทีม
เมื่อถามถึงกรณีมีการตรวจสอบกรณีบริษัทปริ้นซ์ตั้งอยู่ที่อาคารซิโนทัย คืบอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า ส่วนนี้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ จะตั้งกรรมการพิสูจน์ทราบ เรื่องการจดทะเบียนต่างๆ ที่หน่วยงานที่จะไปขอข้อมูลได้หลายหน่วยงาน ต้องขอเวลา รายละเอียด ยังขออนุญาตต้องผลก่อน ส่วนจะดำเนินการยึดทรัพย์ได้เลยหรือไม่ ขออนุญาตรอผลก่อน
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีผู้มาร้องให้ตรวจสอบ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjamin Mauerberger) หรือนายเบน สมิธ (ผู้เสียหาย) แต่ไม่พบความผิดฐานข้อมูลของดีเอสไอ หลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อหรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวว่า ตั้งคณะทำงานอยู่ เดี๋ยวให้มีการรายงานเข้ามาก่อน