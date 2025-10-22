อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

จนท.เก็บขยะ ผงะ! เจอซากทารกยัดถุงดำทิ้งในคอนโด

จนท.เก็บขยะ ผงะ! เจอซากทารกยัดถุงดำทิ้งในคอนโด

เมื่อเวลา 09.20. น. วันที่ 22 ตุลาคม ร.ต.ท.ฉัตรชัย คำสนิท รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร รับแจ้งเหตุ พบศพเด็กทารกในคอนโดแห่งหนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เจ้าหน้าที่พิสูจหลักฐาน แพทย์เวร รพ.รามาธิบดี ก่อนเดินทางตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.สุทธิสาร

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวรจุดรวบและคัดแยกขยะด้านหลังคอนโด พบศพเด็กทารกใส่ถุงดำถูกทิ้งอยู่ในกองขยะ ขนาดศพประมาณ 15 ซม. เป็นเพศชาย คาดว่าอายุครรค์ ประมาณ 14-16 สัปดาห์ ไม่พบสายสะดือ เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 24 ชม.

จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ทราบว่า เมื่อช่วงเช้าได้เข้ามาเก็บขยะภายในคอนโด ซึ่งจะเข้ามาเก็บโดยปกติทุกวันจันทร์ พุทธ ศุกร์ โดยในวันนี้ขณะที่ตนกำลังคัดแยกขยะก็พบว่าภายในถุงดำ ภายในมีกระดาษทิชชู่และผ้าอนามัยเปื้อนเลือด ลักษณะแขนขาครบ

ADVERTISMENT

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อหาตัวผู้นำเด็กมาทิ้งต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง