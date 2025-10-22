จนท.เก็บขยะ ผงะ! เจอซากทารกยัดถุงดำทิ้งในคอนโด
เมื่อเวลา 09.20. น. วันที่ 22 ตุลาคม ร.ต.ท.ฉัตรชัย คำสนิท รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร รับแจ้งเหตุ พบศพเด็กทารกในคอนโดแห่งหนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เจ้าหน้าที่พิสูจหลักฐาน แพทย์เวร รพ.รามาธิบดี ก่อนเดินทางตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.สุทธิสาร
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวรจุดรวบและคัดแยกขยะด้านหลังคอนโด พบศพเด็กทารกใส่ถุงดำถูกทิ้งอยู่ในกองขยะ ขนาดศพประมาณ 15 ซม. เป็นเพศชาย คาดว่าอายุครรค์ ประมาณ 14-16 สัปดาห์ ไม่พบสายสะดือ เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 24 ชม.
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ทราบว่า เมื่อช่วงเช้าได้เข้ามาเก็บขยะภายในคอนโด ซึ่งจะเข้ามาเก็บโดยปกติทุกวันจันทร์ พุทธ ศุกร์ โดยในวันนี้ขณะที่ตนกำลังคัดแยกขยะก็พบว่าภายในถุงดำ ภายในมีกระดาษทิชชู่และผ้าอนามัยเปื้อนเลือด ลักษณะแขนขาครบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อหาตัวผู้นำเด็กมาทิ้งต่อไป