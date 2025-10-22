ตร.บุกรวบคาบ้าน เซียนพระเครื่องดัง ลอบขายหวยออนไลน์ อ้างเงินดี รายได้เดือน 5 หมื่น

ตำรวจไซเบอร์จับ ‘ก้อย บางแค’ เซียนพระเครื่องชื่อดัง ลักลอบขายหวยออนไลน์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ รอง ผกก กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยฯกก.2 บก.สอท.4,ร.ต.อ.ยุทธพงษ์ อมรมงคลศิลป์,ร.ต.อ.เปรมประชา อุตมา รอง สว.กก.2 บก.สอท.4 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลแขวงนครปฐม ที่ 27/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568
ค้นบ้านหรูภายในหมู่บ้าน ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เข้าจับกุม น.ส.สิราวรรณ หรือ ก้อย บางแค เจ้าของบ้าน เซียนพระเครื่องชื่อดัง พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
ในการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 ตรวจพบเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “ก้อย บางแค” ได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะชักชวนให้บุคคลทั่วไปซื้อสลากกินรวบ (หวยลาว) ซึ่งจะมีผลออกรางวัลทุกวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ รวมทั้งหวยไทย ซึ่งจะออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จึงทำการล่อซื้อ จนพบว่ามีพฤติการณ์ในการขายสลากกินรวบจริง จึงทำการสืบสวนจนทราบว่า น.ส.สิราวรรณ เป็นผู้โพสต์และเป็นเจ้ามือ ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้น เข้าตรวจค้นบ้านและจับกุม
จากการสอบสวน น.ส.สิราวรรณ ให้การยอมรับว่าเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก “ก้อย บางแค” มีอาชีพค้าขายพระเครื่องทางออนไลน์ โดยอยากหารายได้เสริม จึงได้ไปเข้าร่วมกับแม่ข่ายเครือข่าย “ลาวพัฒนาเฮียมหาเฮง” ขายหวยออนไลน์ควบคู่กับขายพระเครื่อง ในการหารายได้อีกทาง เนื่องจากตนมีฐานผู้ติดตามในเพจ “ก้อย บางแค” เกือบ 5 หมื่นคน น่าจะง่ายในการหาลูกค้า จึงได้ติดต่อเอามาขาย โดยทำมาแล้ว 2 ปี ได้ผลตอบแทนดีเฉลี่ยเดือนละ 30,000-50,000 บาทต่อเดือน
โดยตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน “จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน”