บุกรวบหนุ่มชาวจีนคาไมค์ ลักลอบทำไกด์เถื่อนย่านวัดพระแก้วฯ

กองสืบท่องเที่ยวบุกจับกุมหนุ่มชาวจีนคาไมค์หลังลักลอบทำไกด์เถื่อนย่านวัดพระแก้วฯ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.สืบสวน บช.ทท.พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ บุขุนทศ สว.กก. สืบสวน บช.ทท.พร้อมกำลัง ดำเนินการตามวิทยุ บช.ทท.ด่วนที่สุด ที่ 0038.132/4365 ลง 15 ตุลาคม เรื่องการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในฐานความผิด 10 กลุ่มต้องห้าม โดยเน้นกลุ่ม ไกด์เถื่อน ทัวร์เถื่อน และการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น
พฤติการณ์ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวชุดสืบสวน ได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบกลุ่มชาวจีนลักลอบทำหน้าที่มัคคุเทศก์ บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดา ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและเฝ้าดูพฤติกรรม จนพบเห็นชายชาวจีน มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิด โดยมีการตรวจเช็กจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม เพื่อขึ้นรถบัสนำเที่ยว และหลังจากนั้นรถได้ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางมุ่งหน้ามาเที่ยวชม วัดพระแก้วฯ
โดยตลอดระยะทาง ชุดสืบสวนเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด พบว่าชายชาวจีน ได้ถือไมค์ในลักษณะบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อรถมาถึงจุดรับส่งนักท่องเที่ยวหน้าวัดพระแก้ว บุคคลดังกล่าวได้ถือธงนำนักท่องเที่ยวเดินเข้าเที่ยวชมวัดพระแก้วผ่านอุโมงค์ประตู 2 เข้าประตูมณีนพรัตน์ เมื่อส่งนักท่องเที่ยวเข้าวัดพระแก้วแล้ว จึงได้ออกมายืนรอที่บริเวณหน้าประตูวิเศษไชยศรี ชุดจับกุมจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ และ แสดงตัว แจ้งข้อกล่าวหาบริเวณดังกล่าว
จึงได้แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา กับ MR.Zhang Daqing สัญชาติจีน อายุ 40 ปี ในข้อหาทำหน้าที่มัคคุเทศก์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนฯ เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ฯ นำส่ง พงส.สน.ชนะสงครามเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป