ด่วน! ไฟไหม้บ้านประชาชน ซอยคู้บอน 27 จนท.ระดมกำลังเร่งดับเพลิง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Fire & Rescue Thailand” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ไฟไหม้บ้านซอยคู้บอน เขตบางเขน
เมื่อเวลา 17.33 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2568 รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า และสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยคู้บอน 27 แยก 13 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 17.51 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยคู้บอน 27 แยก 13 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวคอนกรีต 2 ชั้น เพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณชั้นบน ไม่มีผู้ติดค้าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำดับเพลิง
