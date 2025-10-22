สุดสลด นักศึกษาหญิง ตกคอนโดหรูกลางกรุง ใกล้ห้างดังย่านพญาไท ตร.เร่งหาสาเหตุ

อุบัติเหตุสลด นักศึกษาหญิง ตกคอนโดหรูกลางกรุง ใกล้ห้างดังย่านพญาไท ตร.เร่งหาสาเหตุ วงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.58 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุหญิงสาวพลัดตกที่สูงที่อาคารแห่งหนึ่ง ย่านพญาไท กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูงใกล้ห้างสรรพสินค้า เจ้าหน้าที่พบร่างหญิงสวมชุดเสื้อสีขาวคล้ายนักศึกษา พลัดตกจากอาคารคอนโดสูง โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ขณะที่หญิงสาวพลักตกลงมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ADVERTISMENT