รวบสาวบัญชีม้า กลางห้างดังย่านรามอินทรา อ้างถูกแอพพ์เงินกู้หลอกเปิดบัญชีให้แก๊งคลอ
เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทร ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.ท.วิสูตร เต็งเฉี้ยงสว.กก.สส.บก.น.5 ว่าที่ พ.ต.ต.นิเทศ พวงพิลา สว.ประจำ กก.สส.บก.น.5 ชุดปฏิบัติการที่ 4 ชุด ชป.ศปอส.บก.น.5 ร่วมกันจับกุม น.ส.ประพีร์ อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.794/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ข้อหา“ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” จับได้ที่บริเวณศูนย์การค้าห้างดัง ชั้น 3 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ชุดปฏิบัติการรที่ 4 ชุด ชป.ศปอส.บก.น.5 ได้รับแจ้งจากสายลับพบน.ส.ประพีร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ได้มาปรากฏตัวจึงได้ไปทำการตรวจสอบ ปรากฏว่าพบน.ส.ประพีร์ ยืนอยู่มีลักษณะตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับจึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงหมายจับให้ดูและให้อ่านเองจนเป็นที่เข้าใจ จากสอบถามรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อน
สาเหตุเนื่องจากโดนแอพพลิเคชั่นเงินกู้หลอกของธนาคารแห่งหนึ่งให้เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแต่อย่างใด แล้วถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอาบัญชีม้าไปใช้นอกจากนี้มีคดีเกี่ยวข้องในพื้นที่ สภ.เมืองศรีสะเกษ และอีกหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งสิทธิ์ผู้ถูกจับตามกฎหมายให้ทราบแล้วนำตัวส่ง สน.อุดมสุข เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป