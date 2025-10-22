ด่วน! เกิดเหตุไฟไหม้ป้อมยาม ในมหาวิทยาลัยดัง ย่านรามคำแหง จนท.ระดมกำลังเร่งดับ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 22.14 น. รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า และสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ป้อมยาม ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
เวลา 22.17 น. เหตุเพลิงไหม้ป้อมยาม ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ถึงที่เกิดเหตุ เพลิงกำลังลุกไหม้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำ
เวลา 22.23 น. เหตุเพลิงไหม้ป้อมยาม ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ADVERTISMENT