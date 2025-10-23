ตร.สกัดทรัพย์ทัน 1.3 ล้าน คืนให้ ยายวัย 80 หลังถูกแก๊งคอลหลอก แต่ไม่เชื่อ จนท.ต้องปีนรั้วบ้านช่วย

พนักงานสอบสวนวังทองหลาง ตรวจยึดของกลางผู้ต้องหา คืนให้ ‘ผู้เสียหาย’ ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก
จากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.น.6 ได้ประสานทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ติดตามช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหาย คุณยาย อายุ 80 ปี ถูกฉ้อโกง กลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงว่าผู้เสียหายมีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และให้โอนเงินในบัญชีทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและได้โอนเงิน 2 ครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ต.ค.68 ที่ผ่านมา บริเวณรพ.รามคำแหง เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท และวันที่16 ต.ค.68 รพ.สมิติเวช ทอง 10 บาท เงินสด 1,010,000 บาท มูลค่าความเสียหายประมาณกว่า 3 ล้านบาท ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจนั้น
ความคืบหน้า ที่ห้องประชุม ศปก.สน.วังทองหลาง ชั้น 2 สน.วังทองหลาง วันที่ 23 ต.คพ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.มารุต แก้วประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) ฯ หน.งานสอบสวนได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.สัณฐิติ หมวดเมือง รอง สว.(สอบสวน)ฯ พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง เดินทางไปรับของกลางในคดีอาญา ที่ผู้เสียหายถูกแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไป ที่ยึดได้ จากผู้ต้องหาในคดีของ สน.พลับพลาไชย 2
โดยมีทรัพย์สินที่ยึดได้และส่งมอบคืนผู้เสียหาย มีกำไลข้อมือทองคำ น้ำหนัก 3 บาท จำนวน 1 เส้น ราคา 195,000 บาท, เหรียญพระพุทธโสธรเนื้อทองคำ ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 องค์ ราคา 65,000 บาท, สร้อยคอทองคำพร้อมจี้รูปหัวใจ น้ำหนัก 3 บาท จำนวน 1 เส้น ราคา 146,250 บาท, ทองคำแท่ง ฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 1 แท่ง ราคา 325,000 บาท, พระเครื่องหลวงพ่อพุทธโสธร เลี่ยมกรอบทอง จำนวน 1 องค์ ราคา 16,250 บาท , สร้อยคอทองคำพร้อมจี้หยกเลี่ยมทอง น้ำหนัก 3 บาท 2 สลึง จำนวน 1 เส้น ราคา 267,500 บาท, สร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่องเลี่ยมทอง 3 องค์ น้ำหนัก 4 บาท จำนวน 1 เส้น ราคา 260,000 บาท, เงินสดจำนวน 50,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งสิ้น 1,325,000 บาท เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา