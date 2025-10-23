ราชทัณฑ์ พร้อมส่งตัว เสอจื้อเจียง เจ้าพ่อพนันชเวก๊กโก กลับจีน แต่เปิดเผยวันไม่ได้ หวั่นถูกชิงตัว

ราชทัณฑ์ พร้อมส่งตัว แส จิ้นเจียง ผู้ต้องหาชาวจีน เจ้าพ่อพนันชเวก๊กโกให้รัฐบาลจีนดำเนินคดี หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัย “พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ไม่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ผลของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทำให้กระบวนการพิจารณาส่งตัวนายแส จิ้นเจียง หรือเฉอ เจ้อเจียง (She Zhijiang) ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศจีนสามารถดำเนินต่อไปได้นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแส หรือ เสอ จิ้นเจียง หรือ เฉอ จื้อเจียง (She Zhijiang/佘智江) สัญชาติจีนและกัมพูชา ความผิดฐาน เปิดบ่อนคาสิโน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม รอการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ทางการจีน ตามคำขอ ซึ่งเรื่องนี้
พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงสามารถให้พนักงานอัยการ ในฐานะโจทก์ ดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหากลับไปยังรัฐบาลจีนตามคำขอ ซึ่งในส่วนของกรมราชทัณฑ์ ที่รับหน้าที่คุมขังผู้ต้องหาภายในเรือนจำกลางคลองเปรม นั้น ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้มีการประสานงานกับสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด มาอย่างต่อเนื่อง หากมีการประสานในเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไร ก็จะมีการดำเนินการเรื่องวิธีการขั้นตอนทางธุรการเอกสารระหว่างพนักงานอัยการและกรมราชทัณฑ์ อย่างไรก็ดี ผู้ต้องหารายนี้ เป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัว ทราบว่าทางพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ ก็คงจะมีการเร่งรัดดำเนินการ
พ.ต.ท.ประวุธ เปิดเผยอีกว่า ขั้นตอนธุรการหรือแนวทางการปฏิบัติส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน หากเป็นรายละเอียดเชิงลึก จะเป็นการประสานงานระหว่างทางการจีน พนักงานอัยการ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อมีความพร้อมครบถ้วนแล้วจึงจะได้มีการประสานมายังกรมราชทัณฑ์ตามขั้นตอน และทางเรือนจำฯ ก็จะได้เตรียมตัวผู้ต้องหาไว้ส่งให้หน่วยงานต่อไป นอกจากนี้ ที่ผ่านมาทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้มีแนวทางปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนแล้ว ยกกรณีตัวอย่าง นางโจว จิงหัว หรือจิ้งหัว (Zhou Jinghua) หรือโจว ฉานหลิง (Zhou Chanling) บุคคลสัญชาติจีน ที่เคยถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินของรัฐโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนฯ กรมราชทัณฑ์ ก็ได้รับการประสานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอรับตัวนางโจว จิงหัว ผู้ร้ายข้ามแดน ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 โดยการดำเนินการส่งมอบตัวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
พ.ต.ท.ประวุธ เปิดเผยอีกว่า ส่วนวันที่และเวลาการส่ง-รับตัว นายแส จิ้นเจียง ผู้ร้ายข้ามแดนออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง จะไม่สามารถเปิดเผยวันที่เวลาได้ เพราะผู้ต้องหารายดังกล่าวถือเป็นผู้ต้องหาสำคัญ จึงต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือการชิงตัวผู้ต้องหา ดังนั้น ตามขั้นตอนแล้วก็จะเป็นรถตู้ควบคุมตัวผู้ต้องหาของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มารับตัวผู้ต้องหาที่เรือนจำฯ หรือหากประสงค์ให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้นำตัวผู้ต้องหาไปส่งแทนก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน แต่หลักสำคัญคือการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่