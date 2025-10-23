หนุ่ม กรรชัย ออกโรง จี้กัน จอมพลัง แจงเงินบริจาค เผยเหตุไม่เปิดเวทีโหนกระแสให้
วันที่ 23 ตุลาคม ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ผุ้ดำเนินรายการ กล่าวถึงเรื่องเงินมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ว่า ตนโอนเงินให้กัน จอมพลัง 2 ครั้ง ครั้งแรก 1 ล้านบาท อันนี้ไม่ได้โอนให้มูลนิธิ ตอนนั้นโอนพร้อมให้มูลนิธิคุณบุ๋มปนัดดา รวมเป็น 2 ล้านบาท แบ่งทั้ง 2 คนไปช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมภาคเหนือ จากนั้นคุณกัน เปิดมูลนิธิได้ 1-2 เดือนก็โอนเข้าบัญชีมูลนิธิอีก 5 แสน แล้วก็โอนให้มูลนิธิอีจันอีก 5 แสน ที่ผ่านมาไม่เคยทวงถาม ว่าเงินที่โอนไปเอาไปทำอะไรบ้าง
แต่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงคุณ กัน จอมพลัง อยากให้ออกมาชี้แจงเถอะครับว่าเงินในมูลนิธิมีอยู่เท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง ตนไม่เคยถาม เพราะให้เกียรติทุกคน แต่ครั้งนี้คิดว่าถึงเวลาที่ กัน ต้องชี้แจง
อย่ามาชี้แจงในโหนกระแส ไม่อยากเปิดพื้นที่ให้มาชี้แจง เพราะไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรมในสังคม อยากเรียกร้องให้ชี้แจงเวทีกลาง คุณสรยุทธ หรือเปิดโต๊ะแถลงให้สื่อมวลชนตั้งคำถาม เปิดให้หมดมีใครเป็นกรรมการ เบิกจ่ายอย่างไรบ้าง ตอบข้อซักถามให้ชัดเจน รวมถึงข้อ 39 จะเป็นเรื่องที่ดีกว่า ซึ่งผมที่บริจาคไปก็อยากทราบ อยากรับรู้
อย่าโกรธกันนะ มันเป็นความโปร่งใสของคุณเอง ส่วนที่บอกว่าใครจะช่วยสังคม ทำไมโดนแบบนี้ กันเป็นคนดี เป็นเรื่องดี การช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ นี่คือความสง่างามของตัวคุณ