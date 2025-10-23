ปคม.บุกจับร้านเหล้าเมืองขลุง ทลายรังค้ากาม-พบเด็กต่ำกว่า18 ปี กว่าครึ่งร้าน
วันที่ 23 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สั่งการให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม.พ.ต.ท.กฤษดา จิระวาณิชกุล สว.กก.2 บก.ปคม. ร่วมกับ สภ.ขลุง และเจ้าหน้าที่ พม.จันทบุรี ร่วมกันจับกุม น.ส.อมิตาดา (สงวนนามสุกล) อายุ 56 ปี ข้อหา “ค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี , เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ,เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองฯ”
พร้อมของกลาง ถุงยางอนามัย ฉีกแล้วพร้อมใช้ จำนวน 1 ชิ้น ธนบัตรที่ใช้ปฏิบัติการอำพราง ฉบับละหนึ่งพันบาท จำนวน 4 ฉบับ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง แผ่น QR Code สำหรับโอนเงินระบุชื่อ น.ส.อมิตาดาฯ จำนวน 1 แผ่น ได้ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งพื้นที่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ติดถนนหลวง มีการนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาเป็นพนักงานเสิร์ฟ แต่แฝงขายบริการทางเพศด้วย โดยทางร้านเปิดบริการขายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบังหน้า ระหว่างนั้นก็ยินยอมให้ลูกค้าเรียกเด็กเสริฟในร้านมานั่งกอดจูบลูบคลำ และจับต้องของสงวน ก่อนตกลงราคาค่าตัวเพื่อพาไปร่วมหลับนอน ส่วนการชำระเงินค่าตัวก็สามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด เข้าบัญชีเจ้าของร้าน
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุม ส่งทีมสืบทำทีเข้าไปนั่งดื่มกินที่ร้าน ก่อนตกลงซื้อบริการทางเพศกับ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ราคา 3,500 บาท โดยโอนเงินค่าตัวไปยัง QR CODE ชื่อบัญชีของน.ส.อมิตาดาฯ พร้อมจ่ายค่านายหน้าให้ทางร้านด้วยอีก 300 บาท ก่อนจะพาตัวน้องเอไปถึงโรงแรม
จากนั้นเจ้าหน้าที่อีกชุดจึงเข้าตรวจค้นและจับกุม น.ส.อมิตาดา พร้อมของกลางดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังพบเด็กเสริฟในร้านที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อีก 4 รายด้วย จึงนำตัวเด็กมาคัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนนำตัวส่งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จ.นนทบุรี เพื่อดูแลต่อไป
พ.ต.อ.วริษฐ์ เปิดเผยว่า สอบสวนผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ ก็จะนำตัวส่งสภ.ขลุง ดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ขอเตือนภัยไปยังนักเที่ยว-นักดื่มที่ไปใช้บริการในสถานบริการที่ผิดกฎหมาย จะเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่วนผู้นิยมซื้อบริการทางเพศ อย่าเพียงเพราะเห็นแก่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว และคิดว่าไม่มีใครรู้หรือจับได้ ขอให้พึงระลึกเช่นกันว่า พยานหลักฐาน จะยังคงอยู่และนำมาดำเนินคดีได้ในภายหลัง ส่วนผู้ที่จะตั้งตัวเป็นเอเย่นต์หรือนายหน้าค้าบริการทางเพศเด็ก เพียงเพราะเห็นแก่รายได้จากการค้าประเวณี ซึ่งความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นมีอัตราโทษสูง จำคุกกว่า 10 ปี อีกทั้งคดีก็มีอายุความถึง 20 ปีด้วย