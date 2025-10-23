ป.ป.ส. จับ 2 ชาวบราซิล ของกลางโคเคน กว่า 3 ล้านบาท กำลังเข้ารับพัสดุ กลางกรุงเทพฯ

ป.ป.ส. จับ 2 ชาวบราซิล ของกลางโคเคน กว่า 3 ล้านบาท กำลังเข้ารับพัสดึกลางกรุงเทพฯ ด้าน เลขาฯ ป.ป.ส. ย้ำชัดจะไม่ยอมให้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยผลการจับกุม ผู้ต้องหาชาวบราซิล 2 คน พร้อม โคเคน 1 กิโลกรัม มูลค่า 3–3.5 ล้านบาท ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของความเข้มข้นและต่อเนื่องของการสืบสวนขยายผลเพื่อปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติ การจับกุมครั้งนี้เริ่มจาก วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมศุลกากร, สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย ตรวจพบ พัสดุต้องสงสัยซุกโคเคน 1,000 กรัม ส่งมาจากประเทศโปรตุเกส
เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบผู้รับพัสดุ จนกระทั่ง วันที่ 22 ตุลาคม 2568 พบผู้ต้องหา ชาวบราซิล 2 คน กำลังรับพัสดุดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมทันที
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า การสืบสวนและติดตามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน ความแม่นยำ และความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนว่าเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านหรือแหล่งพักยาเสพติด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นห้องพัก พบอุปกรณ์ในการแบ่งบรรจุขาย การสืบสวนครั้งนี้จึงเป็น ส่วนหนึ่งของการทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่จะนำเอายาเสพติดมาแพร่กระจายในประเทศไทย โดยเฉพาะตามสถานบันเทิง
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม พร้อมหน่วยภาคี จะทำงานต่อเนื่องเพื่อปกป้องสังคมและเยาวชนไทยจาก ภัยยาเสพติดทุกชนิด ที่ทำลายประเทศชาติ”
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งหรือให้ข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด “ท่านแจ้ง เราจับ” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดต่อไป เพื่ออนาคตลูกหลานของเรา