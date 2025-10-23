ตร.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังสื่อเกาหลีอ้าง 11 ชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย

ตร.ตรวจสอบกรณีสื่อเกาหลีอ้างรายงานชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย ยืนยันมีมาตรการดูแลป้องกันนักท่องเที่ยวจากขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้เสนอข่าวอ้างว่ามีชาวเกาหลี 11 คน ถูกลักพาตัวในประเทศไทย ว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ขณะนี้เป็นเพียงการรายงานข่าวของสื่อเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ตำรวจไทยและตำรวจเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์อันดี และมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ