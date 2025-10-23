สาวนักลงทุน เจอยิงแอด เล่นหุ้นผ่าน เซียนออนไลน์ กดลิงก์ เข้ากลุ่มอ้างมีหุ้นลับ สูญ165 ล้าน

สาวนักลงทุน เจอยิงแอด กดลิงก์ เล่นหุ้นผ่าน เซียนออนไลน์ อ้างหุ้นลับนอกกระดาน สูญ165 ล้าน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม รายการโหนกระแสวันนี้ พูดคุยกรณีปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ ที่ปัจจุบันพัฒนากลลวง กลโกงหลากหลาย ที่หลอกลวงจนมีผู้เสียหาย เสียเงินเสียทองหนักมาก ผู้ร่วมรายการวันนี้ คือ คุณเอ ผู้เสียหายรายแรก 165 ล้านบาท, คุณบี โดน 28 ล้านบาท, คุณลุงเดช ผู้เสียหายที่สูญเสียบ้าน, ร่วมด้วย พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. และ เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจ สายไหมต้องรอด
คุณเอ เล่าว่า ตนเป็นคนที่ลงทุน เล่นหุ้นอยู่แล้ว มีอยู่วันหนึ่งไปเจอแอดโฆษณาเซียนหุ้นคนหนึ่ง ยิงข้อความมาชวนลงทุน ชวนศึกษาการลงทุน หลอกให้เรากดลิงก์ ลงทะเบียน สอบถามข้อมูลส่วนตัว ก่อนจะให้เราแอดไลน์เซียนคนนี้ ก่อนจะให้เราแอดไลน์เลขาฯ ของเซียนด้วย จากนั้นเขาก็ดึงไลน์เราเข้าไปในห้อง Line Open Chat ที่มีสมาชิกกว่า 300 คน บทสนทนาในกลุ่ม จะพูดคุยกันเรื่องหุ้น การเทรดต่างๆ ตามปกติ
ต่อมาเขามีการหลอกลวงว่า ได้หุ้นพิเศษตัวหนึ่ง เป็นของบริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง โดยที่เขาบอกว่าเป็นลอตพิเศษ ไม่ได้เทรดบนกระดานปกติ แต่ต้องไปโหลดแอปพิเศษมาเทรดแยก ต้องเปิดพอร์ตแยก เป็นการเทรดลับๆ พิเศษเฉพาะสมาชิกกลุ่มเรา แต่สิ่งที่เราผิดสังเกตก็คือ
บัญชีปลายทางเวลาที่เราโอนเงินซื้อหุ้น ไม่ใช่บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ แต่เป็นบัญชีบริษัทชื่อแปลกๆ และไม่มีจดหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการลงนามส่งกลับมาตามที่ปกติต้องมี แต่เราเห็นว่าผลตอบแทนมันเกิดขึ้นจริง เราก็โอนไป ครั้งละ 10 ล้านบ้าง 15 ล้านบ้าง และเคยถอนเงินออกมาจากพอร์ตได้จริง เราก็เลยเชื่อ รวมทั้งแอปที่เขาบอก มันก็โหลดได้จริงจาก Apple Store
ต่อมาเราเทรดไปจนมียอดรวมในพอร์ต 500 กว่าล้าน เราต้องเสียค่า Service Fee อีก 10% ที่ต้องไปหามาให้เขาเพิ่มอีก 50 ล้าน เพื่อจะเอาเงิน 500 ล้านออกมาให้ได้ เป็นกลยุทธ์เดียวกันกับที่สแกมเมอร์ทำกับทุกๆ เคส สุดท้ายพอเราหาไม่ได้แล้ว หายังไงก็หาไม่ได้ เขาก็ลบกลุ่ม ลบแชตวันนั้นเลย โลกเราดับไปเลยในทันที
ตอนเจอเหตุการณ์นี้ เราโทษตัวเองทุกวัน ตำหนิตัวเอง ที่ทำให้เงินทั้งชีวิตที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง มันต้องหมดไปเพราะตัวเรา แต่ที่เราตัดสินใจออกมาพูดในวันนี้ ก็เพื่อจะบอกทุกคนที่เจอแบบเดียวกับเราว่า อย่าไปคิดสั้น ตราบใดที่เรายังไม่ตาย เราเริ่มใหม่ได้ อย่าทำลายชีวิตของตัวเอง
ขณะที่ คุณเอกภพ จากเพจสายไหมต้องรอด กล่าวว่า คุณเอ เป็นคนที่มาร้องเรียนกับตน และแม้จะโดนไป 165 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่น้อยๆ แต่ก็เลือกที่จะออกมาพูด เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนไม่ให้มีใครโดนแบบเดียวกัน และย้ำเหมือนคุณเอ ว่าหากใครที่โดน อย่าโทษตัวเองและคิดสั้น ต้องออกมาแจ้งความและเป็นกระบอกเสียงเตือนภัยสังคมต่อไป
ขอบคุณเพจ โหนกระแส