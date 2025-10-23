นักศึกษาจบใหม่ โดนแก๊งคอล หลอกโอนเงินกว่า 1 ล้านบาท สูญเงินเก็บทั้งชีวิต
เมื่อเวลา12.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม น.ส.พลอย (นามสมมติ) อายุ 25 ปี นักศึกษาจบใหม่ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต.ปภิณวิช เสนาแปลง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน 1,300,000 บาท อ้างตัวเป็นพนักงานเครือข่ายมือถือ ว่า ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วส่งข้อความเพื่อชักชวนเล่นพนันออนไลน์ และทำสิ่งผิดกฎหมาย ก่อนจะโอนสายให้ตำรวจ สภ.เมืองเลย ตรวจสอบเส้นเงินพัวพันคดีอาชญากรรม เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา
ผู้เสียหาย เผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 22 ต.ค.เวลาประมาณ 15.00 น. ขณะตนพักผ่อนอยู่ที่คอนโด ย่านพระราม9 กทม.มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือแห่งหนึ่ง บอกว่า ตนได้ไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่จ.เลย ทั้งที่ตนไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมิจฉาชีพ บอกชื่อ และนามสกุลของตนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตนเป็นลูกค้าระดับ Platinum ของเครือข่าย ทำให้ตนหลงเชื่อว่าเป็นระบบบริการลูกค้าของเครือข่ายมือถือจริง ๆ
ต่อมามิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ได้อ้างว่าเบอร์ดังกล่าว มีการส่ง sms ไปหาประชาชนจำนวนมาก ในลักษณะชักชวนเล่นพนันออนไลน์ และได้มีการโอนสายไปยังตำรวจ ซึ่งตำรวจได้ขอแอดไลน์และก็ได้ video call มาหาตน ลักษณะใส่ชุดข้าราชการตำรวจ มีการแสดงบัตรเจ้าพนักงาน ระบุชื่อ ร.ต.อ. นิตินัย (สงวนนามสกุล) รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเลย อย่างชัดเจน ก่อนที่จะปิดกล้องไป อ้างว่าจะให้แจ้งความผ่านทางโทรศัพท์
ขณะเดียวกันยังมีนายตำรวจอีกประมาณ 3-4 นายวนเวียนมาพูดคุยโทรศัพท์กับตน โดยไม่ได้วางสายโทรศัพท์เลย จึงทำให้ตนหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจจริง รวมถึงไม่ได้มีเวลาหาข้อมูลใด ๆ ในระหว่างพูดคุยโทรศัพท์ ตำรวจอ้างว่าชื่อของตนไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า ตนเคยขายบัญชีให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงให้ตนโอนเงินไปให้ตำรวจตรวจสอบ ครั้งแรกตอนโอนเงินไปจำนวน 630,000 บาท เข้าบัญชีน.ส. มาราตรี (สงวนนามสกุล)
ครั้งที่ 2 โอนเงินอีก 400,000 บาท จากบัญชีซื้อสลากออมสิน เข้าบัญชีของนายศุภฤกษ์ (สงวนนามสกุล) โดยอ้างว่า จะให้ดอกเบี้ยอัตราเท่าเดิมเพื่อไม่ให้ต้นขาดทุน 1 ล้าน รวมแล้วตนโอนเงินไปทั้งหมด 1,030,000 บาท แต่คนร้ายยังข่มขู่ให้โอนเงินมาตรวจสอบอีก 500,000 บาท ตนไม่มีเงินแล้ว จึงพยายามไปขอยืมเพื่อน แต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนให้ยืม
กระทั่งเวลา 21.00 น. ตนเริ่มรู้สึกเอะใจ ในช่วงเวลาดังกล่าว คนร้ายบังคับให้ตอน Video Call และห้ามขยับไปไหน แต่ตนมีจังหวะหาข้อมูล ทราบว่าเป็นตำรวจปลอม กดวางสายไป และรู้ความจริงว่าถูกหลอกแล้ว จึงเข้าแจ้งความในวันนี้
ตนฝากเตือนว่า อย่าพูดคุย หรือรับสาย ขอให้ตั้งสติในการโอนเงินแต่ละครั้ง เพราะเงินที่สูญเสียไปเป็นเงินจากการทำงานเสริมระหว่างเรียน ตั้งแต่อายุ15 ปี ทั้งขายของออนไลน์ เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ บ.เอกชน ทำงานร้านขนม ตอนนี้ไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว วิงวอนขอให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่กลับยังมีสแกมเมอร์มาหลอกลวงคนไทยอยู่ทุกวัน