รวบหนุ่มเมาน้ำกระท่อม-กัญชา ทำทียืมมือถือหนุ่มพม่าหวังชิงทรัพย์ ถูกยื้อกลับเลยคว้ามีดแทงอกดับ

รวบหนุ่มเมาน้ำกระท่อม-กัญชา ทำทียืมโทรศัพท์หวังชิงทรัพย์หนุ่มพม่า ยื้อแย่งคนร้ายคว้ามีดแทงเข้าอกดับ
เมื่อเวลา 00.45 น. วันที่ 24 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น., พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2, พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ผกก.สน.สายไหม พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์ นาคามาตย์ ผกก.สส. 2 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ดิษยเดช ยิ้มแย้ม รอง ผกก.สน.สายไหม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมประกอบด้วย พ.ต.ท.สรกฤช นาคสุทธิ์ สว.สส.ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.สายไหม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.2 กก.สืบสวน 2 บก.สส.บช.น. ร่วมกันจับกุมนายติณนภพ หรือโอม อายุ 20 ปี ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร” ตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.6187/2568 ลงวันที่ 23 ตุลาคม จับกุมที่บริเวณ สน.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวลาประมาณ 20.25 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 05.09 น. เลขคดีอาญา 556/2568 กรณีคดีเหตุพยายามชิงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณทางเข้าแคมป์คนงานก่อสร้างภายในซอยเพิ่มสิน 30/1 แล้วลงจากรถมาขอยืมโทรศัพท์จากนายยาซา ทุน (Mr.Yazar Tun) อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ผู้เสียชีวิต หลังจากนายซาซุน เดินเข้าไปให้ยืมโทรศัพท์ มีการคุยกันพักหนึ่งแล้วคนร้ายมีทีท่าเหมือนจะหลบหนี นายซาซุนจึงดึงโทรศัพท์คืน จากนั้นคนร้ายได้ใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณอกของนายซาซุนจนถึงแก่ความตาย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายคือ นายติณนภพ หรือโอม แสงทอง อายุ 20 จึงรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน สน.สายไหม
ต่อมาทราบว่า นายติณนภพ หลบหนีไปอยู่ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่ง ซ.พหลโยธิน52 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบรถจักรยานยนต์ จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว และพบนายติณนภพ นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตน และเชิญตัวนายติณนภพ มาให้ปากคำขยายผล ที่ สน.สายไหม จากการสอบถามนายติณนภพรับว่าตนได้ก่อเหตุ ใช้อาวุธมีดแทง นายยาซา ทุน (Mr.Yazar Tun) อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมาจริง
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ทำการยื่นคำร้องขอหมายจับ นายติณนภพ โดยศาลอาญาได้ออกหมายจับ ศาลอาญา ที่ จ.6187/2568 ลงวันที่ 23 ต.ค.68 กระทำความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร” เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงหมายจับดังกล่าวให้ นายติณนภพ ดู นายติณนภพ ยอมรับว่าตนเป็นบุคคลเดียวตามหมายจับดังกล่าวและยังไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนแต่อย่างใด สาเหตุเมาน้ำท่อมกัญชา ขับรถออกก่อเหตุหลายครั้ง นายติณนภพนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดเสื้อผ้าของกลางที่ใช้ในวันก่อเหตุ พบเสื้อผ้าของกลางอยู่ภายในห้องนอนของนายติณนภพ และพาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมไปตรวจยึดอาวุธมีดของกลาง ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ตรวจยึดของกลางก่อนนำตัว นายติณนภพ พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.สายไหม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากการสืบสวนขยายผล พบว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้อีก 3 ครั้ง ในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ก่อนก่อนเหตุ ในพื้นที่สน.สายไหม เหตุพยายามวิ่งราวทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 68 เวลา 02.25 น. พื้นที่สน. บางเขน เหตุพยายามวิ่งราวทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 68 เวลา 03.25 น. พื้นที่สน.บางเขน หลังก่อเหตุในพื้นที่ สน.สายไหม และเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นสาหัสใช้อาวุธมีด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 68 เวลา 02:16 น. พื้นที่สน.บางเขน