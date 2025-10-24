ตร.ไซเบอร์ รวบ อินฟลูฯคำคมดัง คนตาม 1.5 ล้าน แปะลิงก์ชวนเล่นพนัน รับ ได้ครั้งละ 6-8 พัน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 พ.ต.ท.อนุสรณ์ ธีรนุชพงศ์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 และ พ.ต.ท.นราภพ นวลเท่า สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท 3. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดมุกดาหาร ที่ ค183/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค.68 ค้นบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เข้าจับกุม นางสาวจุฑาภรณ์ หรือ อ้อม (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาว จ.อำนาจเจริญ พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ตรวจพบเฟซบุ๊กเพจ ชื่อบัญชี “อ้อม อำนาจเจริญ” ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์แนวคำคมชื่อดัง มีผู้ติดตามเพจกว่า 1.5 ล้านคน มีพฤติกรรมโพสต์โฆษณาในลักษณะชักชวนเล่นให้บุคคลทั่วไปเล่นพนันออนไลน์ โดยจะลงวิดีโอคลิป หรือ Reels พูดคำคมต่างๆ ประกอบเสียงดนตรี มีคนกดไลก์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมกับเปิดให้คนเข้าสมัครเป็นสมาชิก ส่วนในสตอรี่ได้มีการโพสต์คอนเทนต์โฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ พร้อมแปะลิงก์ที่กดแล้วสามารถเข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ได้ จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าน.ส.จุฑาภรณ์ เป็นเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นและเข้าจับกุมตัว
จากการสอบสวน นางสาวจุฑาภรณ์ ให้การยอมรับว่าเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาคม 2568 ได้มีผู้ติดต่อตนเองผ่านช่องทางแชต เพื่อจ้างให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคำคม แล้วให้แปะลิงก์เว็บไซต์พนันออนไลน์ในสตอรี่เพจ โดยได้ค่าจ้างเป็นงาน งานละประมาณ 6,000 – 8,000 บาท ต่อจำนวน 15 โพสต์ ซึ่งรับทำมาแล้ว ประมาณ 6 เดือน โดยก่อนหน้านี้ได้มีแฟนคลับของตน ออกมาเตือนเกี่ยวกับการแปะลิงก์โฆษณาเว็บพนันแล้ว แต่ตนก็ไม่ฟัง เพราะคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง กระทั่งถูกจับกุม
โดยตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน(ออนไลน์)โดยผิดกฎหมาย