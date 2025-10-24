กัน จอมพลัง แถลงบัญชี เหลือ 90 ล้าน จ่อเปลี่ยนไม่ให้มูลนิธิธรรมนัส พร้อมนั่งปธ.เอง

กัน จอมพลัง แถลงบัญชี เหลือ 90 ล้าน พร้อมเปลี่ยนไม่ให้มูลนิธิธรรมนัส พร้อมนั่งปธ.เอง
เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ เพื่อชี้แจงข้อสงสัยว่่าทุจริตหรือไม่ โดยมี ประธานมูลนิธิ และผู้ทำบัญชีร่วมแถลง
ด้านน.ส.กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ กล่าวว่า มูลนิธิตั้งมาโดยมีเงินตั้งต้น 5 แสนบาท จากการลงขันของเพื่อนกันจอมพลัง เงินเข้าทั้งหมด 207 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 117 ล้านบาทคงเหลือ 90,1710,00.60 บาท
สำหรับตัวการจัดตั้งที่สงสัยว่ารับบริจาคก่อนตั้งมูลนิธิหรือไม่ ยืนยันว่าเรียกรับหลังจากนั้น เรื่องของบัญชี ที่บอกว่าข้อ 39 ถ้ายุบเลิกมูลนิธิ จะโอนให้ มูลนิธิธรรมนัส นั้น ก็เป็นเพราะตอนนั้นเรารีบทำ เพราะทำกันเองไม่ไหวแล้ว เราเป็นผู้สัมมาอาชีพ ทำนานก็ไม่ไหวแล้ว เราส่งเอกสารตอนแรก ถูกตีตก เพราะไม่รู้เรื่องข้อนี้ ว่าต้องใส่ด้วยหรือไม่อย่างไร
ด้านฝ่ายบัญชี ระบุว่าตามข้อกำหนดมันต้องมีคนรับช่วงต่อ โดยตามกฎหมายเงินที่ได้รับบริจาคไม่ใช่รายได้พึงประเมินของมูลนิธิ เมื่อจดทะเบียนเลิกกฎหมายจึงบังคับให้ต้องโอนให้มูลนิธิหรือนิติบุคคลดำเนินการต่อ เพื่อไม่ให้เงินพวกนี้หายไปเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 134
น.ส.กาญจนา กล่าวว่า เป็นไปตามกฎหมายว่าต้องมีคนรับช่วงต่อ ถ้าทำไม่ได้ ก็ต้องโอนเป็นทรัพย์สินตกของแผ่นดินต่อไป ส่วนที่ประชาชนส่งสัยว่าทำไมต้องเป็นมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ทั้งที่มีมูลนิธิเป็นร้อยเป็นพัน ทำให้คนเข้าใจว่าเรายกทรัพย์สินให้เลย หรือเป็นของมูลนิธิธรรมนัสแล้ว ซึ่งไม่จริง จะเป็นเช่นนั้นเมื่อยุบเลิก แต่ตอนนี้เรายังไม่เลิก และถ้าเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทั้งของมูลนิธิ และผู้บริจาค ถ้าถูกมหาดไทยตรวจสอบ เราก็มีความผิดในข้อบังคับ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เคยโอนเงินให้มูลนิธิธรรมนัส ที่ผ่านมา โอนให้ราชประชานุเคราะห์ และเพื่อนพึ่งภายามยาก เพียง 2 แห่งเท่านั้น
“เคยมีกรณีแจ๊กสัน หวัง ที่โอนเงินให้ แล้วมีจุดประสงค์ให้โอนให้อีก 2 มูลนิธิ ก็ดำเนินการตามที่ผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์” น.ส.กาญจนา กล่าว
น.ส.กาญจนา กล่าวว่า เราเปิดบัญชีของมูลนิธิทั้งหมด 2 บุ๊กแบงค์ มีอันนึงเป็นบัญชีที่เดินอยู่ อีกบัญชียังไม่ได้เคลื่อนไหว การเบิกเงินต้องมีกรรมการ 2 ใน 3 ซึ่งตนไม่เคยไปเบิกร่วมกับใคร
ผู้ตรวจสอบบัญชีระบุว่า มีเงินเข้า 5 แสนกว่ารายการ ไม่พบการเบิกเงินสดเลย โดยกัน จอมพลัง เสริมว่า ไม่พบการถอนเงินสดออกจากบัญชีมูลนิธิเลย เพราะเรายืนยันไม่ถอนออกเลย เพราะเงินสดทุจริต มุบมิบ ไม่มีรายการเดินได้ มีปัญหาตามมาในอนาคต มูลนิธิเราเลยไม่กดเงินสดออกเลย ใครที่บอกว่ากดออกก็ให้แสดงหลักฐาน หรือสเตตเมนต์ต่างๆด้วย
น.ส.กาญจนา กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เพราะกัน เคยร่วมมือกับมูลนิธิธรรมนัส ตอนไม่มีมูลนิธิ ตอนน้ำท่วมก็ได้รับความช่วยเหลือ ที่ไม่ใช่เงิน เช่น ตั้งโรงครัว ทำอาหาร มีผู้ใหญ่สนับสนุนการทำอาหาร เมื่อเราถูกตีกลับจากมหาดไทย ว่าต้องใส่มูลนิธิรับช่วงต่อ ซึ่งไม่ใช่แค่ใส่เฉยๆ เพราะเขาไม่ได้รับแค่ทรัพย์สิน แต่ต้องรับภาระอื่นๆด้วย ซึ่งเราไม่สนิทกับมูลนิธิอื่น จนไปถามได้ แต่มูลนิธิธรรมนัส ยอมรับ ก็เลยเหมาะสมที่สุด ณ วันนั้น แต่ไม่ใช่ว่าแก้ไขอะไรไม่ได้
“รับรู้ความรู้สึก แต่ขอโทษที่คิดน้อย อยากให้มูลนิธิจัดตั้งเสร็จ ไม่ได้คิดถึงคนบริจาค เดี๋ยวก็จะปรับแก้ไขต่อไป”
ด้านกัน จอมพลัง กล่าวว่า สาเหตุที่ใส่ชื่อมูลนิธิธรรมนัส เพราะรีบ แต่พอเรื่องมันเกิด หลายคนไม่สบายใจ บิดข่าวจนคลาดเคลื่อน ไม่ได้คิดว่าจะทำเอาเงินไปให้ใคร แล้วก็ไม่เคยมีเงินไปถึงมูลนิธิธรรมนัส เลย ตอนนั้นอาจคิดน้อย ตอนนี้คุยแล้วประสานมูลนิธิที่มีความมั่นคง จะเปลี่ยนข้อ 39 เป็นมูลนิธิที่มีความมั่นคง แต่ไม่บอกชื่อ เดี๋ยวหาว่าโหนเขาในวันที่เรามีปัญหา
เมื่อถามว่าทำไมกัน ไม่มาเป็นประธานมูลนิธิเอง กัน จอมพลัง กล่าวว่า ตอนแรกคิดใช้ชื่อตน เพราะเมื่อตายไปแล้ว ก็จะช่วยต่อได้ อีกมุมการไม่มีอำนาจ ก็จะเป็นความโปร่งใส หลายคนอาจคิดว่าไม่นั่ง ไม่โปร่งใส วันนี้หลายคนอยากให้นั่ง ก็จะมานั่งเอง ถ้าเราไม่โปร่งใส เดี๋ยวผมมานั่งเอง
