รวบ 2 หนุ่มสาวอิหร่านกลางห้างดัง ทำทีขอดูเงินชาวอินเดีย ก่อนฉก 1,600 ดอลลาร์

ตร.ปทุมวัน ควบคุมตัว 2 หนุ่มสาวอิหร่าน ทำทีขอดูเงินดอลลาร์ชาวอินเดียกลางห้างดัง แล้วฉกเงิน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้เสียหายเรียกรปภ. จับส่งร้อยเวรดำเนินคดี
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร ผบก.น.6 พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี รองผบก.น.6 รรท.ผกก.สน.ปทุมวัน สั่งการให้ สายตรวจสน.ปทุมวัน ร่วมกันจับกุมนายโมสตาฟา ซาลิมิชอร์เยห์ (Mr.Mostafa Salimishorjeh) อายุ 41 ปี สัญชาติ อิหร่าน น.ส.มาร์ซีห์ ปาฮังเกห์ (Miss.Marzieh Pahangeh) อายุ 36 ปี สัญชาติ อิหร่าน พร้อมของกลาง ธนบัตรเงินต่างชาติ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รหัส PB96851750J 16 ใบ มูลค่า 100 ดอลลาร์ รวม 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 52,480 บาท กระเป๋าสะพายข้าง สีดำ จำนวน 1 ใบ จับกุมได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 19.40 น.ที่ผ่านมา
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัวได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ว่ามีชายหญิงชาวต่างชาติ จำนวน 2 ราย ได้เข้ามาบริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาก่อเหตุ วิ่งราวทรัพย์ทำเป็นขอดูเงินดอลลาร์สหรัฐกับผู้เสียหายที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าสยามพารากอน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัวเดินทางไปตรวจสอบ พบ 1.Mr.Mostafa Salimishorjeh อายุ 41 ปี สัญชาติ อิหร่าน และ Miss.Marzieh Pahangeh อายุ 36 ปี สัญชาติ อิหร่าน และมีผู้เสียหายอายุ 46 ปี สัญชาติ อินเดีย ผู้จับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย
จากการสอบถามผู้เสียหายแจ้งว่าผู้ถูกจับทั้ง 2 ราย ทำทีเดินมาทักทายพูดคุยและขอดูเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังจากดูเงิน ผู้เสียหายได้หยิบเงินดอลลาร์สหรัฐส่งให้ดู หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ราย ได้คืนเงินดอลลาร์สหรัฐให้ผู้เสียหาย แล้วรีบเดินหลบไป ทันใดนั้นผู้เสียหายได้ตรวจสอบปรากฏว่าเงินดอลลาร์สหรัฐของตนได้หายไปจำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้เสียหายจึงรีบเดินตามผู้ถูกจับทั้ง 2 ราย จนมาถึงบริเวณหน้าร้าน H&M ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เรียกให้หยุด ผู้เสียหายจึงแจ้งให้ผู้ถูกจับทั้ง 2 รายทราบว่า ผู้ถูกจับได้เอาเงินของตนไป ให้เอาเงินดอลลาร์สหรัฐของตนคืนมา หลังจากนั้น Mr.Mostafa Salimishorjeh ได้หยิบเงิน จำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ ของผู้เสียหายซึ่งตรงตามที่ผู้เสียหายยืนยันว่า ทั้ง 2 ราย เอาไปก่อนหน้า โดยซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำ ที่สะพายติดตัวมาขณะก่อเหตุ และพยายามเดินหลบหนี ผู้เสียหายจึงเรียกให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาช่วยควบคุมตัว
หลังจากนั้นได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัวมา จากการสอบถามผู้ถูกจับทั้ง 2 รายว่าได้กระทำดังกล่าวตามที่ผู้เสียหายกล่าวมาหรือไม่ ผู้ถูกจับทั้ง 2 ราย ให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัวจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์” ก่อนนำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางมานำส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป