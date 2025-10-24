ณวัฒน์ บุกทวงเงินบริจาค กลัวโยงฟอกเงิน ถาม อีฟ ทำไมไม่บอกเป็นปธ. ซัด กันจอมพลัง แค่พรีเซนเตอร์
วันที่ 24 ตุลาคม วันที่ 24 ตุลาคม ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ โดยนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เข้ารับฟัง พร้อมตั้งคำถาม
โดยก่อนนั้น ผู้สื่อข่าวถามว่า คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล อยากเอาเงินคืน กัน จอมพลัง กล่าวว่า เงินพี่ณวัฒน์ คงทำเป็นถนนไปแล้ว แต่เดี๋ยวจะเอาเงินส่วนตัวจ่ายเอง ซึ่งตนมาทำตรงนี้ ไม่ได้เงินค่าตอบแทนใดๆ แต่คนอื่นได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะไม่ได้เงินเยอะ ถ้าหมดเงินก็จะบอกเอง
ด้านณวัฒน์ ถามว่า ทำไมคุณอีฟ(กาญจนา) ไม่เปิดตัวมาแต่แรก นำเสนอชัดเจนว่าใครเป็นประธาน ใครเป็นคีย์แมนมูลนิธิ หรือกัน เป็นพรีเซนเตอร์ แต่คนตัดสินใจคือพวกคุณ
ด้านน.ส.กาญจนา กล่าวว่า ไม่เคยปิดบัง เปิดตัวตลอดว่าเป็นประธานมูลนิธิ การลงพื้นที่ ประสานงานก็เป็นอีฟทั้งหมด แต่อีฟไม่ใช่คนในสื่อ
ด้านณวัฒน์ กล่าวว่า ทำไมไม่ออกสื่อ มันกลายเป็นวาระซ่อนเร้น
น.ส.กาญจนา กล่าวว่า ไม่มีใครมาดูว่าใครเป็นประธานมูลนิธิ เราก็ดูกันว่าเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อสังคม
ผู้สื่อข่าวรายงาน ระหว่างนี้มีการถกเถียงกันว่าทำไมถึงไม่เปิดเผยว่าใครเป็นประธาน ใครเป็นคนตัดสินใจการใช้เงิน ทำไมคุณกาญจนา ไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคนใช้เงิน โดยถกเถียงกัน ขณะที่น.ส.กาญจนา ระบุว่า ไม่คิดว่าต้องเปิดเผย เพราะทุกอย่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้ณวัฒน์ สรุปว่า แสดงว่าประชาชน และตนโง่เองที่ไม่ทราบว่าใครเป็นประธานมูลนิธิ
ด้านณวัฒน์ ถามว่า จะเล่นการเมืองไหม
ด้านกัน จอมพลัง กล่าวว่า ไม่ครับ ไม่เล่นการเมืองใคร
ณวัฒน์ กล่าวว่า ทำไมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์หลวงได้
กัน กล่าวว่า เป็นการประสานหน้างานภัยพิบัติ ก็เอาเงินที่มีผู้สนับสนุนซื้อของมารอที่ลาน ใครไปภารกิจ เครื่องว่างก็ขอติดไป ตอนนั้นรถเข้าไม่ได้ ชาวบ้าน 3 วันไม่ได้กินข้าว ผมไม่รู้ว่าทำผิดไหม ที่ผ่านมาก็ประสานอธิบดีฝนหลวง ของปภ. ก็ประสานคุณชาดา
ที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานประสานใช้่เครื่อง ทั้งสื่อมวลชน ส.ว. ก็ประสานขอใช้มาตลอด
ด้านณวัฒน์ กล่าวว่า ใครที่เข้าใจผิดขอคืนเงินได้หรือไม่ เพราะต้องชัดเจน ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเงินส่วนตัว เพราะบริษัทตนเป็นบริษัทมหาชน มีกฎหมายชัดเจน บริษัทเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตที่อาจเกี่ยวกับใคร ไม่รู้จะไปถึงจุดไหน ฟอกเงินไหม หรือแบ็คอัพนักการเมือง ไปถึงตนตั้งให้วางแผนการเมืองไหม จะได้ออกก่อน สบายใจ
น.ส.กาญจนา กล่าวว่า มันมีเรื่องของกฎหมายอยู่ ทำให้ยังตอบไม่ได้ตอนนี้ คือเงินโอนเข้ามา ใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เข้าใจความไม่สบายใจ แต่ยืนยันคุณกัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ