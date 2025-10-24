ไซเบอร์-กลต. บุกทลายรังเครือข่ายสแกนม่านตาทั่วประเทศ โยงธุรกิจเถื่อนรับแลกเหรียญดิจิทัล
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.ตอท พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รองผบก.สอท.1 สนธิกำลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดปฏิบัตการฟ้าสางทลายธุรกิจเถื่อนรับแลกเหรียญWorld Coin ผ่านการสแกนมม่านตา โดยปิดล้อมตรวจค้น 109 จุดทั่วประเทศ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมนายหน้าที่รับซื้อเหรียญดิจิทัล หลังจากมีประชาชนแห่ไปลงทะเบียนสแกนม่านตา ผ่านเครื่องOrb เพื่อรับเหรียญ World Coin โดยเบื้องต้นนายหน้าคนดังกล่าวให้การว่ารับซื้อเหรียญดังกล่าวในราคา 28 บาทต่อ 1 เหรียญ ซึ่งคนที่ไปลงทะเบียนสแกนใบหน้าจะได้รับเหรียญดิจิทัลจำนวน 30 เหรียญ หรือคิดเป็นเงิน 840 บาทเป็นค่าสแกนม่านตา อย่างไรก็ตามทางพล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผบช.สอท. จะแถลงผลการปฏิบัติการในวันนี้เวลา 14.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีต่อไป