ก.ร.ตร. ชี้มูล พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ อดีต ผบ.ตร. พร้อมพวก 200 นาย มีมูลผิดวินัย รับส่วยเว็บพนัน

ก.ร.ตร. ชี้มูล พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. พร้อมพวกกว่า 200 นาย มีมูลผิดวินัยรับส่วยเว็บพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม มีรายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ ก.ร.ตร.ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย กับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพวกกว่า 200 นาย ภายหลังจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2567 กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากขบวนการส่วยเว็บพนันออนไลน์
ทั้งนี้มีรายงานระบุว่า ก.ร.ตร.ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน โดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี ก่อนจะมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ผู้ถูกร้องมีมูลความผิดทางวินัย ขั้นตอนต่อไปจะเปิดโอกาสให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการจะนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อกำหนดโทษทางวินัยว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
จากนั้นจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร.จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะเดียวกัน ในวันนี้ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะโฆษกตรจะแถลงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวให้สื่อมวลชนทราบ