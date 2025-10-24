พล.ต.ต.ดนุ มอบนโยบายใช้เทคโนโลยี เจอกล้องAI ตรวจพบคนตามหมายจับ บุกรวบทันควัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ห้องประชุม ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 พล.ต.ต.ดนุ กล่ำสุ่ม ผบก.ทท.1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม การดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ระหว่างมอบนโยบาย กล้องวงจรปิดระบบ A.I. บริเวณวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา เชื่อมข้อมูลบุคคลตามหมายจับกับฐานข้อมูลของ บช.ก. แจ้งผ่านระบบพบบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดหัวหิน ที่ 156/2568 ลงวันที่ 9 กันยายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ และเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ฯ” ส.ทท.4 กก.2ฯ จึงใช้โดรนสนับสนุนการติดตามตรวจสอบพื้นที่แบบเรียลไทม์ เพื่อยืนยันตำแหน่งและความเคลื่อนไหวพบ นายใหม่ อายุ 37 ปี ชาว จ.นครราชสีมา จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สวญ.ส.ทท.4 พัทยา ดำเนินการจับกุมนำส่ง สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พล.ต.ต.ดนุ กล่าวว่า การป้องกันปราบปรามและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเป็นการดำเนินการตามนโยบาย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มุ่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และการกระทำผิดที่กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและตั้งแต่เปิดการใช้ระบบกล้อง A.I. ตรวจสอบจับกุมคนร้ายตามหมายจับถึงปัจจุบันได้ทั้งสิ้น 554 ราย