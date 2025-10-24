เร่งรื้อถอน อาคารสน.สามเสน พร้อมสำรวจการทรุดตัว-วัดค่าระดับน้ำใต้พื้นที่ข้างเคียงหน้าวชิรพยาบาล

เร่งรื้อถอน อาคาร สน.สามเสน พร้อมสำรวจการทรุดตัว-วัดค่าระดับน้ำใต้พื้นที่ข้างเคียงหน้าวชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาถนนสามเสนทรุดตัวว่า ล่าสุดยังคงทำการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้รถแบ๊กโฮติดหัวหนีบตัดคอนกรีต จำนวน 2 คัน เพื่อช่วยกันรื้อถอน พร้อมกับมีการเคลียร์เศษซากจากการรื้อถอนออกนอกพื้นที่ และได้มีการสำรวจการทรุดตัวรอบบริเวณพื้นที่ ตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
ในส่วนของอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ผู้รับจ้างได้ทำการเทคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำขนาด 600 มิลลิเมตร บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อเตรียมทำทางเดินรถชั่วคราวเข้าภายในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ทั้งนี้ ยังคงติดตาม ตรวจสอบ อาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโครงการยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป