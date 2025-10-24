รวบสาวแก๊งคอล หนีจากเขมรซุกตัวในไทย สารภาพทำยอดหลอกคนตก ยื่น 4 หมื่นแลกลาออก

รวบสาวแก๊งคอลข้ามชาติ! หนีจากเขมรซุกตัวในไทย สารภาพทำยอดหลอกคนตก จึงยื่น 4 หมื่นแลกลาออก
เมื่อเวลา 16.35 น. วันที่ 24 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. ดูแล ศปอส.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทร ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.ท.วิสูตร เต็งเฉี้ยง สว.กก.สส.บก.น.5 ว่าที่ พ.ต.ต.นิเทศ พวงพิลา สว.ประจำ กก.สส.บก.น.5 ชุดปฏิบัติการที่ 4 พร้อมกำลังชุด ชป.ศปอส.บก.น.5
ได้ร่วมกันจับกุม น.ส.สุนิศา (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5449/2568 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2568
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับพบ น.ส.สุนิศา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ได้มาปรากฏตัวบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ในถนนพุทธพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จึงได้ไปทำการตรวจสอบปรากฏว่าพบผู้ต้องหายืนอยู่มีลักษณะตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับจึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงหมายจับให้ดูและให้อ่านเองจนเป็นที่เข้าใจเพื่อทำการจับกุมตัวดังกล่าว
จึงได้แจ้งข้อหา “ร่วมกับกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่อยู่ด้วยในขณะกระทำความผิดร้ายแรงหรือร่วมประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระทำความผิดร้ายแรงนั้น รวมทั้งบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการ และผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้น ,ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ,ร่วมกันเป็นซ่องโจร ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และร่วมกับฟอกเงิน” จับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 428 ซอย 7 เทวิน ถนนพุทธพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จากการสอบถามรับว่า เป็นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคลตามหมายจับจริง และยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อน รับสารภาพว่า โดนหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาร่วมกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีหน้าที่ยิงแอดโฆษณาและคอยส่งลิงก์หลอกคนไทย โดยได้ค่าจ้างได้เงินเดือนละ 20,000 บาท ทำได้เพียง 8 เดือน ทำยอดหลอกผู้เสียหายลดลง จึงเอาเงินส่วนตัวเองวางเป็นจำนวน 40,000 บาท เป็นค่าตัวส่งกลับมาเมื่อปลายเดือนก.ย. ทราบภายหลังถูกออกหมายจับและถูกจับกุมได้ดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งสิทธิผู้ถูกจับตามกฎหมายให้ทราบแล้วนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป