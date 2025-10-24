ชนวินาศสันตะโร แท็กซี่กวาดเรียบ 6 คันรวด ย่านประชาอุทิศ หญิงดับสลด 1 เจ็บ 13 คน 

ชนวินาศสันตะโร แท็กซี่กวาดเรียบ 6 คันรวด ย่านประชาอุทิศ หญิงดับสลด 1 เจ็บระนาว 13 คน คนขับสารภาพวูบ จำอะไรไม่ได้ ยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 24 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุรถเฉี่ยวชนกันหลายคัน มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก บริเวณใกล้ปากซอยประชาอุทิศ 21 แขวงและเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จึงรีบประสานอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมหน่วยกู้ชีพเร่งรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบนถนนประชาอุทิศ เป็นถนนสองเลน พบภาพเหตุการณ์สุดสลด รถกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน เสียงร้องครวญจากผู้บาดเจ็บดังระงมจุดแรกพบรถโดยสารซูบารุ สีเขียว สาย 09 วิ่งระหว่างวัดทุ่งครุ-ตลาดบางประกอก ทะเบียน พข 6088 กทม. หมายเลขข้างรถ 09-78 สภาพพังยับเยิน หลังคารถหลุดกระเด็นออกจากตัวถัง ผู้โดยสารกระเด็นนอนเกลื่อนพื้นถนน หลายคนได้รับบาดเจ็บเลือดอาบ อาสากู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ใกล้กันพบรถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียน 7กฬ 3194 กทม. กันชนหลังยุบ ประตูซ้ายบุบ ด้านท้ายพังยับ ท้ายกระบะพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่นลีด สีดำ ทะเบียน 8 ขภ 3081 กทม. ล้มตะแคงคว่ำ กล่องอาหารกระเด็นหล่นข้างทาง ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน ห่างออกไปอีกเล็กน้อย พบรถแท็กซี่ไฟฟ้า MG สีขาว ทะเบียน หอ 2030 กทม. สภาพด้านหน้าพังยับเยิน พุ่งอัดชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิ๊ก สีขาว ทะเบียน สสธ 781 กทม. ที่ถูกเบียดเข้าขอบฟุตปาธ จนช่วงท้ายรถได้รับความเสียหาย ผู้ขับขี่หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส มีแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ศีรษะ เลือดไหลนองพื้น ถูกรีบนำส่งโรงพยาบาลบางประกอก 1 โดยหน่วยกู้ชีพขั้นสูง
นอกจากนี้ ยังพบรถยนต์เอนกประสงค์มิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียน 4 ขข 7764 กทม. ถูกชนท้ายพังเสียหายอีกหนึ่งคัน รวมทั้งหมดมีรถเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุครั้งนี้ 6 คัน ได้แก่
- รถแท็กซี่ MG 1 คัน
- รถซูบารุ 1 คัน
- รถกระบะ 1 คัน
- รถยนต์เอนกประสงค์ 1 คัน
- รถจักรยานยนต์ 2 คัน
รวมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 14 ราย โดยถูกนำส่ง
- รพ.สุขสวัสดิ์ 11 ราย
- รพ.ราษฎร์บูรณะ 1 ราย
- รพ.IMH 1 ราย
- รพ.บางประกอก 1 ราย (หญิงอาการสาหัส)
ต่อมาได้รับรายงานว่า ผู้บาดเจ็บหญิงรายหนึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลบางประกอก 1 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อ-สกุลเพื่อประสานญาติมารับทราบ
จากการสอบถาม นายสุริยา (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี คนขับรถซูบารุ เล่าว่า “ผมขับรถมาตามปกติ พอมาถึงปากซอยประชาอุทิศ 19 ก็ชะลอให้รถออกจากซอยก่อน จู่ๆ แท็กซี่คันหนึ่งพุ่งชนเข้าท้ายรถอย่างแรง รถผมเสียหลักข้ามเลน แล้วแท็กซี่ก็ยังไม่หยุด ยังพุ่งชนรถอีกหลายคันต่อเนื่องเลยครับ”
ขณะที่ นายบี อายุ 45 ปี ผู้โดยสารในรถซูบารุ เผยด้วยอาการยังตกใจว่า “รถที่นั่งมาเต็มคัน อยู่ดีๆ ก็โดนชนอย่างแรง ทุกคนกระเด็นออกจากรถหมด เหมือนหนังเลยครับ”
ทราบชื่อคนขับแท็กซี่คือ นายชัยพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ยอมรับเป็นผู้ขับรถชนจริง โดยอ้างว่า “ก่อนเกิดเหตุรู้สึกวูบไป ไม่รู้สึกตัว จำอะไรไม่ได้เลย แต่ยอมรับผิดและพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง”
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ ได้เชิญตัวผู้ขับขี่ทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งใหญ่กลางถนนประชาอุทิศต่อไป