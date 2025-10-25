ทลายแหล่งโดรนเถื่อนนำเข้าจากจีน ลอบขายผ่าน TikTok ยึด 162 ลำไม่ผ่าน กสทช.-ศุลกากร
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ., พ.ต.ต.นพคุณ ทัศนมาลัย สว.กก.2 บก.ปอศ. จับกุม นายวรรักษ์ อายุ 36 ปี พร้อมของกลาง โดรน (UAV ) หรืออากาศยานไร้คนขับ ผลิตจากต่างประเทศ จำนวน 162 ลำ ได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. สืบทราบว่า มีกลุ่มผู้ใช้บัญชี Tiktok รายหนึ่งลักลอบ นำเข้าโดรนจากประเทศจีน ที่ไม่มีสัญลักษณ์การรับรองมาตราฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาจำหน่ายอย่างแพร่หลาย อันอาจกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ จึงได้ทำการล่อซื้อจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายวรรักษ์ รับสารภาพว่า ได้เสนอขายโดรนในแพลตฟอร์ม Tiktok และรับว่าโดรนทั้งหมดไม่มีเอกสารการนำเข้ามาในราชอาณาจักรและการชำระภาษีศุลกากรแต่อย่างใด จึงแจ้งข้อหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร” อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ก่อนนำ ส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
