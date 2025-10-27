ตาชั่งพันดาว

|ผู้เขียน
⦁…ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์
⦁…อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ปรากฏกายครั้งแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ฐานะประธาน ก.ตร.นั่งหัวโต๊ะขอไฟเขียว ก.ตร.เห็นชอบแต่งตั้งระดับนายพลนอกวาระประจำปี ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ยึดลำดับอาวุโสแต่งตั้งเป็นไปตามกฎ ก.ตร. ไม่ยึดหลักความสนิทสนมกับบุคคลใด
⦁…ทุกความสำเร็จล้วน “ใช้เวลา” เสมอ ลุ้นชื่อ “ผบช.โบ๋” พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบช.กมค. ก้าวขึ้นตำแหน่ง รอง จตช. ด้วยหลักอาวุโสลำดับ 1 หลังถูกดองมานาน 3 ปี เสียโอกาสที่ไม่ได้ลงพื้นที่หน่วยปฏิบัติเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในระดับบริหาร
⦁…ส่วน ผบช.คาดหมายว่า “รองตู้” พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5. คว้าเก้าอี้
⦁…พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.วางกฎเหล็ก 11 ข้อสั่งจัดโผ “รอง ผบก.-สว.” เริ่มคลอด 28 พ.ย. มีผล 1 ธ.ค.นี้
⦁…ยกยวง คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ใช้เวลาตรวจสอบกว่า 7 เดือนมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. พร้อมพวกกว่า 200 นาย ภายหลัง “ทนายตั้ม” ษิทรา เบี้ยบังเกิด ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อมีนาคม 2567 ว่ารับส่วยเว็บพนันออนไลน์ ขั้นตอนต่อไปจะเปิดโอกาสให้ อดีต ผบ.ตร.และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงมาพิจารณาก่อนส่งเรื่องพร้อมบทลงโทษให้ ตร. จากนี้จะเป็นสิ่งที่สังคมเฝ้าจับตามองอย่างไม่กะพริบตา
⦁…ศัตรูชาติ รัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุก ยกระดับมาตรการปราบปรามขบวนการ “วายร้ายไซเบอร์” เพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม “สแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์” ที่ระบาดอาละวาดสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง นายกฯอนุทิน ขยับยกระดับลงนามคำสั่งจัดวางตัว “องคาพยพ” ที่เต็มไปด้วยมือปราบตัวจริงอย่าง “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินหน้ามาตรการอย่างจริงจัง
⦁…หลังรัฐบาลยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ “ผบ.ตร.” ลั่นเข้มป้องกันเพิ่มวัคซีนไซเบอร์สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น ลั่นใช้ “ยาแรง” ชงถอนสัญชาติเครือข่าย “ก๊กอาน” หากพบนักการเมืองไทยเอี่ยว พร้อมทำคดีตรงไปตรงมา เผยมีนาคม-พฤษภาคมที่ผ่านมา รับตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยแล้วกว่า 200 คน อยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาล
⦁…ฟาดแรง “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. แง้มชื่อนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์ เผยที่ผ่านมาเคยปราบขบวนการแก๊งคอลมานักต่อนัก แต่ถูกเปลี่ยนม้ากลางศึก เหตุไปจับคดีสำคัญเกี่ยวโยงอดีตนายตำรวจใหญ่ บอกข้อมูลอยู่ ตร. นายกฯอนุทิน น่าจะสั่งดำเนินการ
⦁…พ้นนรก หลังปิดจุดผ่านด่านไทย-กัมพูชา นามเรียกขาน “บูรพา 5” พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รอง ผบช.ภ.2 “เขาน้อย 1” พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 “จันทบุรี 5” พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาตรอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี สกัดกั้นช่วยเหลือประชาชนถูกหลอกไปทำงาน “แอดมินออนไลน์” ในประเทศกัมพูชาได้ทันท่วงทีมาแล้ว 100 ชีวิตคัดกรองไม่พบพฤติการณ์เข้าข่ายค้ามนุษย์
⦁…“พิทักษ์ 6” พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมสั่งการ 8 ข้อ ยก “ปายโมเดล” ปราบต่างด้าวทุกสัญชาติ ประกอบกิจการผิดกฎหมาย “เกาะพะงัน-สมุย” ขับเคลื่อนตามนโยบายและความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ตร.เพื่อให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยดี ส่งผลดีกับนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เดินทางมาในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการสถานประกอบการชาวไทย ในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างดี
⦁…พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เผยรวบรวมข้อมูลอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ 32,000 กว่าคน แบ่งเป็นระยะสั้นในการท่องเที่ยว 27,000 คน ส่วนอีก 5,000 คน เป็นที่มาศึกษา-ประกอบอาชีพเน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้งหมด หากรายใดทำผิดให้ใช้กฎหมายนำและเข้มข้นตรวจสอบดำเนินคดี
⦁…นายกฯอนุทิน นำแถลงผลงาน ตร. เปิดยุทธการทำลายล้างเครือข่ายยาเสพติด ถล่มจุดพัก ทุบคลัง ปิดเส้นลำเลียง ทั่วประเทศ ยึดยาบ้า 33 ล้านเม็ด ไอซ์-เคตามีนอีกนับตันพร้อมเร่งล่าตัวการระดับสั่งการ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการ “ต้องชนะยาเสพติด” ให้ได้อย่างเด็ดขาด “พิทักษ์ 6” สวมหมวกอีกใบฐานะคุมศูนย์ปราบปรามยาเสพติด ยันจะไม่ปล่อยให้ “ยานรก” มาทำลายอนาคตลูกหลานไทยได้อีกต่อไป
⦁…ฟาก “รองจ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น./รอง ผอ.ศูนย์ยาเสพติดนครบาลแทคทีมผนึกกำลัง ป.ป.ส.กทม. หารือแนวทางทำงานเชิงรุกบูรณาการร่วม ทลายเครือข่ายรายสำคัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่เป็นภัยต่อสังคม สร้างกรุงเทพฯสีขาวอย่างยั่งยืน จัดชุดปฏิบัติการพิเศษจาก บก.น.1-9, สส.และ ดส. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
⦁…ชื่นชม “พี่ต่อ” พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. ตรวจค้นสถานที่นำเข้า แหล่งจัดเก็บ โกดังกระจายสินค้า รวมถึงร้านจำหน่ายในหลายพื้นที่ 9 จุด 4 จังหวัด ยึดไดร์เป่าผม เครื่องหนีบ ม้วนผม หวีผมไฟฟ้าผลิตภัณฑ์มีแต่ภาษาจีนไร้เครื่องหมาย มอก. 13,929 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท หลังจากมีผู้สั่งซื้อไดร์เป่าผมทางออนไลน์ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ทำให้ถูกไฟชอร์ตเสียชีวิต ก่อนแจ้งดำเนินคดี 3 ข้อหาหนัก ผบช.ก.ย้ำฝากเตือนภัยแนะนำให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกจนเกินไป
⦁…ห่วงใยถึงบ้าน พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ มอบหมาย พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด (สบ3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด ลงติดตามอาการข้าราชการตำรวจ และครอบครัวที่เจ็บป่วย ภายใต้โครงการ “พยาบาลตำรวจใส่ใจห่วงใยถึงบ้าน เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว” โดยมีผู้หมวด รอง สว.(จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ที่พักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยระยะยาวเข้ารับการดูแลพร้อมมอบสิ่งของและเงินบำรุงขวัญกำลังใจ…⦁