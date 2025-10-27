อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตาชั่งพันดาว

ตาชั่งพันดาว
ผู้เขียนก้าวสกัด

…ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ปรากฏกายครั้งแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ฐานะประธาน ก.ตร.นั่งหัวโต๊ะขอไฟเขียว ก.ตร.เห็นชอบแต่งตั้งระดับนายพลนอกวาระประจำปี ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ยึดลำดับอาวุโสแต่งตั้งเป็นไปตามกฎ ก.ตร. ไม่ยึดหลักความสนิทสนมกับบุคคลใด

…ทุกความสำเร็จล้วน “ใช้เวลา” เสมอ ลุ้นชื่อ “ผบช.โบ๋” พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบช.กมค. ก้าวขึ้นตำแหน่ง รอง จตช. ด้วยหลักอาวุโสลำดับ 1 หลังถูกดองมานาน 3 ปี เสียโอกาสที่ไม่ได้ลงพื้นที่หน่วยปฏิบัติเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในระดับบริหาร

…ส่วน ผบช.คาดหมายว่า “รองตู้” พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5. คว้าเก้าอี้

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.วางกฎเหล็ก 11 ข้อสั่งจัดโผ “รอง ผบก.-สว.” เริ่มคลอด 28 พ.ย. มีผล 1 ธ.ค.นี้

…ยกยวง คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ใช้เวลาตรวจสอบกว่า 7 เดือนมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. พร้อมพวกกว่า 200 นาย ภายหลัง “ทนายตั้ม” ษิทรา เบี้ยบังเกิด ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อมีนาคม 2567 ว่ารับส่วยเว็บพนันออนไลน์ ขั้นตอนต่อไปจะเปิดโอกาสให้ อดีต ผบ.ตร.และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงมาพิจารณาก่อนส่งเรื่องพร้อมบทลงโทษให้ ตร. จากนี้จะเป็นสิ่งที่สังคมเฝ้าจับตามองอย่างไม่กะพริบตา

…ศัตรูชาติ รัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุก ยกระดับมาตรการปราบปรามขบวนการ “วายร้ายไซเบอร์” เพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม “สแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์” ที่ระบาดอาละวาดสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง นายกฯอนุทิน ขยับยกระดับลงนามคำสั่งจัดวางตัว “องคาพยพ” ที่เต็มไปด้วยมือปราบตัวจริงอย่าง “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินหน้ามาตรการอย่างจริงจัง

…หลังรัฐบาลยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ “ผบ.ตร.” ลั่นเข้มป้องกันเพิ่มวัคซีนไซเบอร์สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น ลั่นใช้ “ยาแรง” ชงถอนสัญชาติเครือข่าย “ก๊กอาน” หากพบนักการเมืองไทยเอี่ยว พร้อมทำคดีตรงไปตรงมา เผยมีนาคม-พฤษภาคมที่ผ่านมา รับตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยแล้วกว่า 200 คน อยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาล

…ฟาดแรง “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. แง้มชื่อนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์ เผยที่ผ่านมาเคยปราบขบวนการแก๊งคอลมานักต่อนัก แต่ถูกเปลี่ยนม้ากลางศึก เหตุไปจับคดีสำคัญเกี่ยวโยงอดีตนายตำรวจใหญ่ บอกข้อมูลอยู่ ตร. นายกฯอนุทิน น่าจะสั่งดำเนินการ

…พ้นนรก หลังปิดจุดผ่านด่านไทย-กัมพูชา นามเรียกขาน “บูรพา 5” พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รอง ผบช.ภ.2 “เขาน้อย 1” พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 “จันทบุรี 5” พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาตรอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี สกัดกั้นช่วยเหลือประชาชนถูกหลอกไปทำงาน “แอดมินออนไลน์” ในประเทศกัมพูชาได้ทันท่วงทีมาแล้ว 100 ชีวิตคัดกรองไม่พบพฤติการณ์เข้าข่ายค้ามนุษย์

“พิทักษ์ 6” พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมสั่งการ 8 ข้อ ยก “ปายโมเดล” ปราบต่างด้าวทุกสัญชาติ ประกอบกิจการผิดกฎหมาย “เกาะพะงัน-สมุย” ขับเคลื่อนตามนโยบายและความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ตร.เพื่อให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยดี ส่งผลดีกับนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เดินทางมาในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการสถานประกอบการชาวไทย ในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างดี

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เผยรวบรวมข้อมูลอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ 32,000 กว่าคน แบ่งเป็นระยะสั้นในการท่องเที่ยว 27,000 คน ส่วนอีก 5,000 คน เป็นที่มาศึกษา-ประกอบอาชีพเน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้งหมด หากรายใดทำผิดให้ใช้กฎหมายนำและเข้มข้นตรวจสอบดำเนินคดี

นายกฯอนุทิน นำแถลงผลงาน ตร. เปิดยุทธการทำลายล้างเครือข่ายยาเสพติด ถล่มจุดพัก ทุบคลัง ปิดเส้นลำเลียง ทั่วประเทศ ยึดยาบ้า 33 ล้านเม็ด ไอซ์-เคตามีนอีกนับตันพร้อมเร่งล่าตัวการระดับสั่งการ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการ “ต้องชนะยาเสพติด” ให้ได้อย่างเด็ดขาด “พิทักษ์ 6” สวมหมวกอีกใบฐานะคุมศูนย์ปราบปรามยาเสพติด ยันจะไม่ปล่อยให้ “ยานรก” มาทำลายอนาคตลูกหลานไทยได้อีกต่อไป

…ฟาก “รองจ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น./รอง ผอ.ศูนย์ยาเสพติดนครบาลแทคทีมผนึกกำลัง ป.ป.ส.กทม. หารือแนวทางทำงานเชิงรุกบูรณาการร่วม ทลายเครือข่ายรายสำคัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่เป็นภัยต่อสังคม สร้างกรุงเทพฯสีขาวอย่างยั่งยืน จัดชุดปฏิบัติการพิเศษจาก บก.น.1-9, สส.และ ดส. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

…ชื่นชม “พี่ต่อ” พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. ตรวจค้นสถานที่นำเข้า แหล่งจัดเก็บ โกดังกระจายสินค้า รวมถึงร้านจำหน่ายในหลายพื้นที่ 9 จุด 4 จังหวัด ยึดไดร์เป่าผม เครื่องหนีบ ม้วนผม หวีผมไฟฟ้าผลิตภัณฑ์มีแต่ภาษาจีนไร้เครื่องหมาย มอก. 13,929 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท หลังจากมีผู้สั่งซื้อไดร์เป่าผมทางออนไลน์ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ทำให้ถูกไฟชอร์ตเสียชีวิต ก่อนแจ้งดำเนินคดี 3 ข้อหาหนัก ผบช.ก.ย้ำฝากเตือนภัยแนะนำให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกจนเกินไป

…ห่วงใยถึงบ้าน พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ มอบหมาย พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด (สบ3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด ลงติดตามอาการข้าราชการตำรวจ และครอบครัวที่เจ็บป่วย ภายใต้โครงการ “พยาบาลตำรวจใส่ใจห่วงใยถึงบ้าน เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว” โดยมีผู้หมวด รอง สว.(จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ที่พักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยระยะยาวเข้ารับการดูแลพร้อมมอบสิ่งของและเงินบำรุงขวัญกำลังใจ…