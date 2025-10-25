ตร.จับหัวหน้าแก๊งแข่งรถ ยื่นฟ้องศาล สั่งลงโทษกักขัง 3 เดือน ริบรถ มือถือ พักใบขับขี่ทุกชนิด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ต.ค. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม สั่งการให้พ.ต.ต.สมชาย ตันติวรกิจพงศ์ สวป.สน.โคกคราม นำกำลังจับกุมนายศกรภพน์ หรือต้น อายุ 39 ปี ข้อหา ร่วมกันเป็นผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน หรือดำเนินการด้วยวิธีใดเพื่อให้มีการแข่งขันรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันแข่งขันรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีเทา-แดง ทะเบียน 2ขน 4799กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Tecno BG 6 IMEI 1 เครื่อง โดยจับกุมได้บริเวณลานจอดรถห้างแม็คแวลู่ สาขานวมินทร์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. เมื่อวันที่ 24 ต.ค. เวลาประมาณ 02.20 น.
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ต.ค. เวลาประมาณ 02.00 น. ชุดจับกุมรับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์รวมกลุ่มกันหลายคันบริเวณแยกนวมินทร์ เดินทางไปตรวจสอบ พบกลุ่มรถจักรยานยนต์ขับขี่ไปมาประมาณ 50 คัน ขี่ติดตามจาก ถ.ประเสริฐมนูกิจ มุ่งหน้า แยกนวมินทร์ เมื่อกลุ่มรถจักรยานยนต์พบเจ้าหน้าที่แยกย้ายกันหลบหนี ชุดจับกุมขี่รถติดตามรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีเทา-แดง หมายเลขทะเบียน 2ขน 4799 กรุงเทพมหานคร ได้ย้อนศรเข้าไปในลานจอดรถ ห้างแม็คแวลู่ พบนายศกรภพน์ เป็นผู้ขับขี่ ตรวจค้นจับกุมตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา พบเฟซบุ๊ก ชื่อกลุ่ม “ฉบับปรับปรุง” มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 195 คน นายศกรภพน์โพสต์ข้อความว่า “นับถอยหลัง เตรียมรถให้พร้อมสุลต่าน พร้อมออกแล้ว 4 เพสรวมกันไม่ออกถือว่าพลาด นานๆทีเอาให้สุด เมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 เวลา 20.25 น.
นายศกรภพน์ รับสารภาพว่า ได้ชักชวนกันขี่รถจักรยานยนต์เล่นบนท้องถนน และรับว่าตนเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวเพื่อชักชวนเพื่อนๆมารวมตัวมั่วสุมกันเพื่อแข่งรถในทางตามที่ได้นัดหมายไว้จริง
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนายศกรภพน์ มีประวัติกระทำผิดเกี่ยวการแข่งรถในทางฯ ตามคดีอาญาที่ 579/2560 สน.บางชัน และตามคดีอาญาที่ 1107/2560 สน.พญาไท ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี
ต่อมาวันที่ 25 ต.ค. พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายศกรภพน์ ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลมีคำพิพากษา กักขัง 3 เดือน ริบของ จักรยานยนต์ และโทรศัพท์มือถือของกลาง และพักใช้ใบอนุญาตทุกชนิด