รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้า ยิงปืนขู่คู่กรณี พบก่อเหตุชิงทรัพย์ พยายามฆ่า

รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้าเอาปืนยิงขู่คู่กรณี พบก่อเหตุชิงทรัพย์ พยายามฆ่า ใช้ปืนข่มขู่
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 ตุลาคม พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม พ.ต.ท.ตฤณ อ่อนนิ่ม รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส.สน.โคกคราม พ.ต.ท.สมใจ รอดยัง สว.กก.สส.น.2 ร่วมกันจับกุมนายวิศิษฏ์พงษ์ รักษ์ชล หรือ นายอาร์ม อายุ 34 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 6142/2568 ลง 21 ต.ค.68 พยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน ทำให้เสียทรัพย์และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติ โมเดล 1911 ขนาด .45 นิ้ว 1 กระบอก อาวุธปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .32 นิ้ว 1 กระบอก ลูกกระสุนปืน ขนาด .45 นิ้ว 9 นัด ลูกกระสุนปืน ขนาด .32 นิ้ว 6 นัด รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีฟ้า ทะเบียน กท1027ชัยนาท จับกุมภายในห้องเลขที่ 202 โรงแรม Leenova Hotel แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 12.58น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ตาม ปจว. ข้อ 4 ลง 17 ต.ค.68 เวลา 15.42 น. ขณะที่ตนกำลังขับรถอยู่บนถนน ได้มีคนร้ายขับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค สีเหลือง ทะเบียน9ศ-1005กทม. มาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วได้ขับรถปาดหน้าตนเพื่อไปดักรอด้านหน้าและใช้อาวุธปืนยิงมาที่ตน ถูกบริเวณตู้กระบะทึบด้านท้ายรถทำให้เกิดความเสียหาย จากนั้นได้ขับรถหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ซักถามปากคำผู้เสียหายโดยละเอียด ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมหาตัวคนร้ายในคดีนี้จนทราบตัวคือนายวิศิษฏ์พงษ์ หรือ นายอาร์ม อายุ 34 ปี ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ สน.โคกคราม เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 จึงได้ทำการออกหมายจับคนร้าย ต่อมาวันที่ 26 ต.ค.2568 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบคนร้ายที่ก่อเหตุพยายามฆ่าจากพื้นที่ สน.โคกคราม อยู่ที่บริเวณโรงแรม Leenova Hotel แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดกำลังฝ่ายสืบสวนพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ S.W.A.T. เดินทางไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและจัดกำลังซุ่มดักคนร้าย พบนายวิศิษฏ์พงษ์ รักษ์ชล หรือ นายอาร์ม นั่งอยู่ภายในห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าทำการจับกุมพร้อมของกลาง สอบถามนายวิศิษฏ์พงษ์ หรือ นายอาร์ม รับว่าได้ใช้รถยนต์ก่อเหตุยิงปืนจริงแต่ตนได้ยิงขึ้นฟ้า ไม่ได้มีเจตนาโกรธเคืองกับผู้เสียหายแต่อย่างใด จึงได้จับกุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหา เบื้องต้นพบว่า ยังเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดมีนบุรีที่ 594/56 ลงวันที่ 28 มิ.ย.56 กระทำความผิดฐาน ร่วมกันชิงทรัพย์ สน.คันนายาว เป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.181/68 ลงวันที่ 13 มี.ค.68 กระทำความผิดฐาน ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป เป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 929/68 ลงวันที่ 20 ต.ค.68 กระทำความผิดฐาน ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด เพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
อีกทั้ง นายวิศิษฏ์พงษ์ หรือ นายอาร์ม อายุ 34 ปี เป็นบุคคลเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ สน.โคกคราม ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 ในวันเวลาเดียวกัน จากนั้นได้รับการประกันตัวในชั้นศาล วงเงิน 230,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ต.ค.68ช่วงเช้า นายอาร์มฯ ได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ สภ.บางพลี สมุทรปราการ และเวลา 12.58 น. ต่อมาของวันเดียวกันได้ก่อเหตุพยายามฆ่าในพื้นที่ สน.โคกครามเช่นกัน และหลังจากนั้นเวลาประมาณ18.22น.ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนข่มขู่ที่อู่ซ่อมรถ พื้นที่ สน .บึงกุ่มและวันนี้26 ต.ค.68 เวลา09.30 น.ได้ก่อเหตุยิงอาวุธปืนข่มขู่ที่นิรันดร์คอนโดพื้นที่ สน.พระโขนง