ปิกอัพชนสนั่น เสาป้ายบอกทาง ทำพังถล่มขวางทุกช่องจราจร บนถนนกาญจนาภิเษก

ชนสนั่น ปิกอัพพุ่งชนเสาป้ายบอกทาง พังถล่มขวางทุกช่องทางจราจร บนถนนกาญจนาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เพจ จส.100 รายงานเมื่อเวลา 05.00 น. เกิดอุบัติเหตุ ถนนกาญจนาภิเษก ต่างระดับบางใหญ่ แยกบางกรวยไทรน้อย เลยซอยวัดลาดปลาดุกเล็กน้อย รถปิกอัพชนป้ายขนานใหญล้ม ขวางทุกช่องทางของทางหลัก จนท.กำลังดำเนินการ (cr.ธน-5144)
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพที่เกิดเหตุ พบรถปิกอัพชนเสาป้ายบอกทางขนาดใหญ่ จนเสาของป้ายหักทำให้ป้ายพังถล่มลงมาขวางเส้นทางจราจรดังกล่าว
ทั้งนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานต่อไป
Advertisement