อิ๊งค์-สามี สวมชุดดำเข้าเยี่ยม ทักษิณ ด้าน ลุงพิการ จากเหตุชุมนุมรุดร้องทุกข์-ขอความช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 27 ตุลาคม ที่ เรือนจำกลางคลองเปรมร กรุงเทพฯ วันนี้เป็นครั้งที่ 11 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา มากกว่า 1 เดือนแล้ว โดยวันนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ
โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ พร้อมสามี ได้เดินทางมาถึงเรือนจำกลางคลองเปรม โดยนั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lexus สีดำ ป้ายทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร เมื่อทั้งคู่ลงมาจากรถยนต์ส่วนบุคคล พบมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ เนื่องด้วยอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย น.ส.แพทองธาร สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวและกางเกงสแล็กสีดำ ส่วนนายปิฎก สามี สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำ กางเกงสแล็กสีเทาเข้ม จากนั้นทั้งคู่ได้เดินตรงไปยังกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ก็สวมใส่เสื้อผ้าสีดำ พร้อมบอกว่า “พวกตนเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ มาเพื่อให้กำลังใจ” ซึ่ง น.ส.แพทองธาร และ นายปิฎก ได้ยกมือไหว้สวัสดีกลุ่มมวลชนพร้อมร่วมถ่ายภาพ มีสีหน้ายิ้มแย้ม
อย่างไรก็ดี ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเล็กน้อยก่อนทั้งคู่เดินเข้าไปในเรือนจำฯ เนื่องจากมีชายสูงวัย ซึ่งมีบัตรผู้พิการตลอดชีวิตที่ได้รับอุบัติเหตุจากการร่วมชุมนุมถูกยิงบริเวณแขน ได้ปรี่ตรงเข้าไปหา น.ส.แพทองธาร เพื่อขอติดตามรับความช่วยเหลือเงินเยียวยาหลักแสนบาท หลังจากที่เคยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ในสมัย น.ส.แพทองธาร ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แต่มีเพียงการรับเรื่องไว้ของเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ไม่มีความคืบหน้า
ซึ่งวันนี้ น.ส.แพทองธาร ก็รับฟังเรื่องร้องเรียน ก่อนมอบหมายให้ทีมงานรับเรื่องร้องทุกข์ต่อไป โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ได้ร่วมเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ดังเดิม
ต่อมาเวลา 11.30 น. ภายหลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี ได้เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ระยะเวลา 30 นาที
น.ส.แพทองธาร ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้น ๆ ว่า เรื่องของสุขภาพ พบว่าคุณพ่อสุขภาพโอเค อาการเครียดก็มีบ้าง อย่างไรก็ตาม คุณพ่อก็บอกว่าเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพ เพราะคุณพ่อก็เคยถวายงานรับใช้หลายปี คุณพ่อฝากมาแบบนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของการพูดคุยเรื่องรายละเอียดการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ก็มีพูดรายละเอียดกันภายในครอบครัว แต่ก็ย้ำว่าเสียดาย ก่อนยุติการให้สัมภาษณ์ และขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางออกจากบริเวณเรือนจำฯ