แม่โยโกะ ร้องกองปราบฯรับโอนคดี ชี้ไม่มั่นใจตร.ท้องที่ ปมพบบันทึกประจำวัน อ้างครอบครัวไม่ติดใจเหตุเสียชีวิต
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.กมลพัฒน์ สหัสธัชพงศ์ อายุ 53 ปี พร้อมด้วย น.ส.บุศยรินทร์ สหัสธัชพงศ์ อายุ 19 ปี แม่และน้องสาวของ น.ส.พราวรวี สหัสธัชพงศ์ หรือ โยโกะ พริตตี้สาว ที่เสียชีวิตอย่างปริศนา เมื่อปลายปี 2566 เดินทางเข้ายื่นร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบ ให้ช่วยรับโอนสำนวนคดีดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบ เนื่องจากไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจท้องที่ เกรงไม่ได้รับความเป็นธรรม
น.ส.กมลพัฒน์ กล่าวว่า ก่อนหน้าตนได้รับหนังสือจากอัยการ แจ้งมาว่ามีความเห็นส่งสำนวนคดีกลับมายังพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อให้สอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม เหตุเพราะเชื่อว่าการตายของ น้องโยโกะ นั้น มีบางอย่างผิดปกติ และอาจมีผู้กระทำผิดอาญา จนทำให้ถึงแก่ความตายได้ ประกอบกับ ตนและครอบครัว ไม่ค่อยเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจสน.คลองตัน เพราะเคยถูกแอบอ้างลงบันทึกประจำวันว่า ญาติไม่ติดใจในสาเหตุการตายของบุตรสาว ซึ่งยืนยันว่าตนไม่เคยพูดเพราะที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องให้ตรวจสอบสาเหตุการตายอย่างละเอียดมาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าลูกสาวไม่ได้ฆ่าตัวตาย จึงอยากให้โอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบแทน เพราะเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และอยากให้ดำเนินคดีเอาผิดกับตำรวจ สน.คลองตัน ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่าจนถึงตอนนี้ ยังเชื่อว่าอดีตแฟนหนุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ น้องโยโกะหรือไม่ น.ส.กมลพัฒน์ กล่าวว่า ตนยังคงเชื่อว่าตัวนายโป้งมีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะก่อนเสียชีวิต บุตรสาว เคยโทรมาปรึกษาว่า มีปัญหากับนายโป้ง หลังจากจับได้ว่า นายโป้งมีลูกเมียอยู่แล้ว จึงพยายามขอเลิก แต่นายโป้ง ไม่ยอม ซ้ำยังลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเป็นประจำ ประกอบกับตัวบุตรสาวเองรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายของนายโป้งหลายเรื่อง จึงอาจเป็นการฆาตกรรมเพื่อปกปิดไม่ให้ความลับได้
ด้านน.ส.บุศยรินทร์ ยืนยันว่า ก่อนเสียชีวิต พี่สาวโทรมาปรึกษาร้องไห้และระบายความรู้สึก หลังถูกนายโป้ง แฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายทุกครั้งที่มีปัญหาทะเลาะกันเป็นประจำ จึงทำให้เชื่อว่าการเสียชีวิตของพี่สาว ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย แต่น่าจะมีเบื้องลึกหลายอย่างที่เราไม่รู้ จึงอยากให้กองปราบ ช่วยรับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้แน่ชัด
น.ส.กมลพัฒน์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน ไปแล้วที่ บก.น.5 และ บช.น. รวมถึงทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร้องขอให้โอนย้ายสำนวนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ ทราบเพียงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา วันนี้ตนจึงตัดสินใจมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบอีกทางหนึ่งด้วย